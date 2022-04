Mario Alberto Kempes: “Argentina puede ganar el Mundial”

Mario Alberto Kempes se mostró confiado en que la Selección de Argentina pueda alzar la copa en Qatar 2022 este 18 de diciembre. El exfutbolista y campeón del mundo en 1978, también resaltó el manejo táctico del entrenador Lionel Scaloni.

“Argentina puede ganar el Mundial. Puede hacer mucho ruido y quién te dice que no termine en el peldaño de arriba”, dijo Mario Alberto Kempes.

“Me gusta porque es diferente, con caras diferentes y con personalidades diferentes. También me gusta que no tomen al mejor jugador del mundo como referencia, sino como a uno más. No veo a ninguna selección que esté uno o dos escalones por encima de la Argentina”, concluyó.

El grupo de Argentina en Qatar 2022

La Selección de Argentina, quien tuvo una destacada participación en las Eliminatorias Sudamericanas, integra el Grupo C del Mundial Qatar 2022. La escuadra de Lionel Scaloni tendrá que enfrentarse a Arabia Saudita, Polonia y México para seguir avanzando en el torneo internacional.