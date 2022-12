La cotización de Enzo Fernández tras la consagración con Argentina en Qatar 2022

Tras el excelente mundial de Enzo Fernández en Qatar 2022, Benfica ya le puso un alto precio a su futbolista estrella que brilló con luz propia en la consecución de la tercera estrella para Argentina.

Sin duda, el mediocampista de la albiceleste fue uno de los pilares de la Scaloneta y titular indiscutible en todos los partidos de la albiceleste hasta llegar a conseguir la Copa del Mundo.

Ahora Enzo Fernández está en la órbita de los gigantes como el Real Madrid y el Liverpool. Según medios europeos, en caso no proceda el fichaje de Jude Bellingham, la Casa Blanca está dispuesta a ir por los servicios del joven talento argentino.

En tanto, Benfica no se queda de brazos cruzados y ya le puso un alto valor para su salida. Serán 120 millones de euros lo que cobrará el club en caso quieran hacerse con los servicios de Fernández.

Según TyC, Enzo Fernández ya tendría un preacuerdo con el Liverpool de cara a la próxima temporada 2023-24. Su contrato en el Benfica es hasta mediados del año 2027.

“Esto no me lo voy a olvidar nunca más en la vida. Venir acá, tener la posibilidad de jugar un Mundial y ganarlo para mi país es algo que no tiene precio”, manifestó el jugador tras conseguir la Copa del Mundo en Qatar 2022.