Japón vs Croacia en VIVO ONLINE por Latina TV y Web

Continuando con los octavos de final del Mundial Qatar 2022, Japón buscará continuar con vida en el torneo cuando enfrente a Croacia. La revelación de la Copa del Mundo tratará de hacer un gran partido frente al actual subcampeón del torneo en el estadio Al Janoub desde las 10:00 AM (hora peruana).

Con un presente similar, ambas escuadras irán con todo en este decisivo duelo en el país asiático. En la siguiente nota te podrás enterar de los horarios, alineaciones, árbitro, estadio, datos del encuentro y dónde podrás ver en vivo el Japón vs Croacia en Perú.

¿Latina televisión transmitirá el partido entre Japón y Croacia?

Tal cual. De la misma forma como venimos anunciando en nuestras redes y web, este partido podrás verlo en vivo y en directo a través de la señal en vivo de Latina Televisión. Asimismo, en caso no puedas ver el partido, te informamos que en LATINA PLAY podrás acceder a los partidos completos del mundial incluyendo este partido de ambas escuadras.

¿A qué hora jugará Japón ante Croacia?

Dando inicio a la jornada mundialista de lunes, el duelo Japón vs Croacia se llevará a cabo desde las 10:00 AM (hora peruana) en vivo por Latina Televisión para todos los televidentes a lo largo y ancho del Perú. Este encuentro será el primero del día, antecediendo al Brasil vs Corea del Sur por los octavos de final dede las 2:00 PM.

Además de lo mencionado, estos son los horarios en los demás países para el choque entre asiáticos y europeos:

Perú: 10:00 AM

Argentina: 12:00 M

Bolivia: 11:00 AM

Brasil: 12:00 M

Colombia: 10:00 AM

Chile: 11:00 AM

Ecuador: 10:00 AM

Estados Unidos: 8:00 AM

España: 4:00 PM

México: 9:00 AM

Paraguay: 11:00 AM

Uruguay: 12:00 AM

Venezuela: 11:00 AM

Qatar: 6:00 PM

¿En qué estadio se jugará el Japón vs Croacia?

Japón chocará frente a Croacia desde las 10:00 AM en un cotejo más que atractivo y que promete estar lleno de goles y emociones. El cuadro del ‘Sol Naciente’ se medirá ante el actual subcampeón mundial en el estadio Al Janoub, a 20 km al sur de Doha.

El recinto deportivo tiene capacidad para 45 000 espectadores y se construyó en el 2019. Albergando este decisivo encuentro, será el séptimo partido que se disputará en este estadio en lo que va del Mundial.

¿Cómo llega Japón a los octavos de final?

Sin duda, el momento del cuadro asiático es uno de los mejores en lo que va del año. Japón llega a este duelo tras liderar un grupo más que complicado. Con victorias decisivas ante Alemania y España y apenas una derrota ante Costa Rica, Japón atraviesa por un buen presente futbolístico.

Su entrenador Hajime Moriyasu suele tener una idea de juego en la que prioriza los contragolpes para hacer daño de esa manera al rival. Sin ir muy lejos, España y Alemania sufrieron los embates del equipo asiático y su filosofía de juego.

La Selección de Japón llega a este duelo luego de haber sumado 6 puntos en el grupo E.

¿Cómo llega Croacia los octavos de final?

Por otro lado, el equipo europeo llega a este duelo luego de sufrir más de lo esperado, pero con resultados que le permitieron acceder a la siguiente etapa. Siendo segundos en su grupo, Croacia no ha sufrido derrota alguna en el certamen.

El equipo liderado por Zlatko Dalic suele usar la posesión del balón como arma para dañar al rival. Teniendo a Luka Modric como estandarte en ofensiva, la selección de Croacia quiere no solo repetir el plato del Mundial anterior, sino también mejorarlo y tentar por su primera estrella en su historia.

La Selección de Croacia fue segunda en el grupo F con 5 unidades en su haber, tras haber ganado un partido y empatado los dos restantes.

Alineaciones de Japón vs Croacia

El primer encuentro del día por los octavos de final de la jornada mundialista de lunes trae consigo un choque de filosofías de juego distintas. Es por ello que los entrenadores pondrán a sus mejores jugadores en el campo juego para intentar clasificar a los cuartos de final de la competición.

Posible alineación de Japón

Portero: Shuichi Gonda.

Defensas: Yuto Nagatomo, Maya Yoshida, Ko Itakura y Hiroki Sakai.

Mediocampistas: Takefusa Kubo, Ao Tanaka, Wataru Endo y Junya Ito.

Delanteros: Daizen Maeda y Daichi Kamada.

Técnico: Hajime Moriyasu (Japón).

Posible alineación de Croacia

Portero: Dominik Livakovic.

Defensas: Borna Sosa, Josko Gvardiol, Dejan Lovren y Josip Juranovic.

Mediocampistas: Mateo Kovacic, Luka Modric y Marcelo Brozovic.

Delanteros: Ivan Perisic, Andrej Kramaric y Nikola Vlasic.

Técnico: Zlatko Dalic (Croacia).

¿Cuál será el árbitro del Japón vs Croacia 2022?

El árbitro encargado de impartir justicia en el Japón vs Croacia será Ismail Elfath. El colegiado de origen marroquí tendrá la tarea de hacer que el encuentro entre los asiáticos y europeos se lleve de la mejor forma desde las 10:00 AM (hora peruana).

El cuerpo arbitral que acompañará Ismail Elfath para el encuentro de Japón vs Croacia será el siguiente:

Jueces de Línea: Corey Parker y Kyle Atkins (Estados Unidos).

Cuarto árbitro: Mustapha Ghorbal (Argelia).

VAR: Mokrane Gourari (Argelia).

AVAR: Nicolás Gallo (Colombia).

Japón vs Croacia en los Mundiales

El encuentro entre Japón y Croacia promete estar lleno de goles, emociones y muchas jugadas llamativas, esto gracias al gran momento que atraviesan ambas selecciones. Previo a este decisivo cotejo, si retrocedemos en el tiempo solo encontramos un historial entre ambas selecciones en las máximas competencias a nivel global.

Las dos escuadras se vieron las caras en el grupo F de Alemania 2006, hace 4 mundiales. Aquella vez, japoneses y croatas igualaron sin goles en un cotejo muy friccionado y más que disputado.

¿Cuánto paga Japón vs Croacia en Qatar 2022?

El partido entre Japón y Croacia se llevará a cabo este lunes desde las 10:00 AM (hora peruana) en un gran duelo de poder a poder. Las principales casas de apuestas ya dieron sus cuotas para este gran cotejo y a continuación repasamos algunas de ellas:

Inkabet Bet365 Betsson Japón 3.80 4.00 3.90 Empate (90min) 3.25 3.25 3.30 Croacia 2.10 2.00 2.10

¿Dónde ver la repetición y resultado del partido Japón vs Croacia 2022?

¿No podrás ver en vivo el segundo encuentro por los octavos de final del mundial 2022? ¡Tranquilo! Porque podrás vivir la repetición del partido Japón vs Croacia y todos sus goles en la web LATINA PLAY para todo Perú.