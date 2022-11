Japón vs Costa Rica: Horario, estadio, alineaciones, y otros datos del partido

Hoy domingo 27 de noviembre se juega un partido decisivo del Grupo E de Qatar 2022 entre Japón vs Costa Rica mundial 2022 en el Estadio Ahmad Bin Ali.

Los nipones vienen de dar uno de los ¡Batacazos! de Qatar 2022, luego de vencer 2 a 1 a la selección de Alemania, en un partido que demostró el buen juego de los japoneses, mientras que los “Ticos” quieren limpiar la terrible imagen dejada el pasado miércoles 23 de noviembre, luego de caer goleados por 7 a 0 ante España.

Revisa todos los detalles del Japón vs Costa Rica mundial 2022, en la siguiente nota con la fecha, horarios, lugar, alineaciones, árbitro y dónde ver en vivo el Japón vs Costa Rica 2022 en Perú.

¿A qué hora juegan Japón vs Costa Rica mundial 2022?

A primera hora de la mañana del domingo 27 noviembre, se enfrentarán Japón vs Costa Rica mundial 2022 desde las 5:00 horas de Perú. Mientras que en el país centroamericano se podrá disfrutar desde las 4:00 horas.

Será el primer partido de la segunda jornada del Grupo E de Qatar 2022, ese mismo día jugarán España vs Alemania desde las 14 horas (Horario peruano).

Si quieres conocer todos los horarios del Japón vs Costa Rica 2022, entonces te dejamos la hora del pitazo inicial en todos los países:

Perú : 5:00 AM

: 5:00 AM Costa Rica : 4:00 AM

: 4:00 AM Argentina : 7:00 AM

: 7:00 AM Brasil : 7:00 AM

: 7:00 AM Bolivia : 6:00 AM

: 6:00 AM Colombia : 5:00 AM

: 5:00 AM Chile : 6:00 AM

: 6:00 AM Ecuador : 5:00 AM

: 5:00 AM Estados Unidos : 3:00 AM

: 3:00 AM México : 4:00 AM

: 4:00 AM Paraguay : 6:00 AM

: 6:00 AM Uruguay : 7:00 AM

: 7:00 AM Venezuela : 6:00 AM

: 6:00 AM Qatar: 13:00 PM

¿Cuál es el estadio dónde se jugará el Japón vs Costa Rica?

Japoneses y costarricenses jugarán en el Estadio Ahmad Bin Ali, ubicado en la Ciudad de Al Rayyan este domingo 27 noviembre desde las 5:00 horas de Perú.

Este recinto deportivo, mejor conocido como la “Puerta del Desierto” cuenta con una capacidad para 40.000 espectadores, recordemos que fue construido bajo los cimientos del antiguo estadio de Al Rayyan.

Partidos de Qatar 2022 en el Estadio Ahmad Bin Ali

En el Estadio Ahmad Bin Ali, se han disputado el Estados Unidos vs Gales (1-1), el Bélgica vs Canadá (2-0), y el Gales vs Irán (0-2). El partido de Japón vs Costa Rica mundial 2022 será el cuarto encuentro que se celebrará en este recinto deportivo ubicado en Al Rayyan.

Después del Japón vs Costa Rica 2022, solo se jugarán 2 partidos más de la Fase de Grupo Qatar 2022 en el Estadio Ahmad Bin Ali, además de 1 encuentro por los octavos de final.

Los partidos que se jugarán en Qatar 2022 en el Estadio Ahmad Bin Ali son:

Estados Unidos 1-1 Gales / 21 de noviembre / Grupo B (Partido concluido)

Bélgica 1-0 Canadá / 23 de noviembre / Grupo F (Partido concluido)

Gales 0-2 Irán / 25 de noviembre / Grupo B (Partido concluido)

Japón vs Costa Rica / 27 de noviembre / Grupo E (Próximo partido)

Gales vs Inglaterra / 29 de noviembre / Grupo B

Croacia vs Bélgica / 1 de diciembre / Grupo F

Ganador del Grupo C vs Segundo del Grupo D / 3 de diciembre / Octavos de Final

Alineaciones para el Japón vs Costa Rica 2022

Alineación de Japón:

Portero : Shūichi Gonda.

: Shūichi Gonda. Defensas : Yūto Nagatomo, Maya Yoshida, Takehiro Tomiyasu y Miki Yamane.

: Yūto Nagatomo, Maya Yoshida, Takehiro Tomiyasu y Miki Yamane. Mediocampistas : Wataru Endo, Daichi Kamada y Gaku Shibasaki.

: Wataru Endo, Daichi Kamada y Gaku Shibasaki. Delanteros: Takumi Minamino, Junya Ito y Takuma Asano.

Técnico: Hajime Moriyasu (Japón)

Alineación de Costa Rica:

Portero : Keylor Navas.

: Keylor Navas. Defensas : Fuller, Óscar Duarte, Calvo y Bryan Oviedo.

: Fuller, Óscar Duarte, Calvo y Bryan Oviedo. Mediocampistas : Gerson Torres, Borges, Tejeda y Bryan Ruiz.

: Gerson Torres, Borges, Tejeda y Bryan Ruiz. Delanteros: Joel Campbell y Anthony Contreras.

Técnico: Luis Fernando Suarez (Colombia)

¿Quién será el árbitro del Japón vs Costa Rica 2022?

El árbitro que impartirá justicia en el Japón vs Costa Rica mundial 2022, será el inglés Michael Oliver de 37 años, uno de los colegiados con más experiencia que pitarán en esta Copa del Mundo Catar 2022.

Será la primera Copa del Mundo para el colegiado de Ashington, mientras que su cuerpo arbitral estará constituido de la siguiente forma:

A : Michael Oliver (Inglaterra)

: Michael Oliver (Inglaterra) A1 : Stuart Burt (Inglaterra)

: Stuart Burt (Inglaterra) A2 : Simon Bennett (Inglaterra)

: Simon Bennett (Inglaterra) 4to : Maguete N’Diaye (Senegal)

: Maguete N’Diaye (Senegal) 5to : El Hadji Samba (Senegal)

: El Hadji Samba (Senegal) VAR : Jerome Brisard (Francia)

: Jerome Brisard (Francia) AVAR : Benoit Millot (Francia)

: Benoit Millot (Francia) OVAR : Cyril Gringore (Francia)

: Cyril Gringore (Francia) SVAR : Adil Zourak (Marruecos)

: Adil Zourak (Marruecos) SBAVAR: Nicolas Danos (Francia)

Japón vs Costa Rica en Mundiales

El partido de Japón vs Costa Rica de Qatar 2022, será la primera vez que ambos combinados se enfrenten en una Copa del Mundo.

No obstante, ya han jugado previamente un total de 4 partidos (todos amistosos internacionales), con tres victorias para los samuráis y un empate.

La primera vez que enfrentaron japoneses y costarricenses fue en 1995 con victoria para los nipones por 3 a 0, mientras que la última ocasión en que se vieron las caras fue en un amistoso en 2018 con otra victoria por 3 a 0 para Japón.

Curiosidades del Japón vs Costa Rica mundial 2022

La selección de Japón busca en Qatar 2022, conseguir 2 victorias consecutivas en una Copa del Mundo, luego de su triunfo ante la selección de Alemania. La última vez que lo consiguió fue en el Mundial 2022 ganándole a Rusia y Túnez seguidamente.

Los “Ticos” recibieron 7 goles en su primer partido de Qatar 2022 ante España, igualando la cantidad de goles recibidos en sus 8 partidos anteriores en Copas del Mundo.

La única vez que Costa Rica enfrento a una selección asiática en mundiales, fue en la Copa del Mundo 2002 cuándo derrotó a China por 2 a 0.

El seleccionado japonés nunca ha perdido un partido oficial contra Costa Rica, acumulando 3 victorias y 1 empate, será la primera ocasión que se enfrente en una Copa del Mundo.

