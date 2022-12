Hinchas franceses piden que se repita la final del mundial

Sitio web francés viene juntando firmas que la final de Qatar 2022, se vuelva a jugar por supuestas irregularidades arbitrales.

Mientras que en Argentina los jugadores e hinchas siguen celebrando la obtención de la copa del mundo del último domingo, en Francia continúan las críticas por parte de la prensa contra el árbitro polaco Szymon Marciniak.

Es por eso que más de 200 mil fanáticos de ‘Le Bleus’ vienen firmaron en la web WesOpinions, para que la final de Qatar 2022 se vuelva a realizar. Los hinchas galos reclaman que el hombre de negro no hizo un buen trabajo el último domingo en el estadio Luisail.

¿Qué reclaman los franceses?

El primer reclamo es el penal a favor de Argentina en el primer tiempo. No consideran que Ousmane Dembelé haya cometido falta vida a Angel Di María. No solo la queja es contra el árbitro polaco, sino también, contra los encargados del VAR, que no dijeron nada.

La otra queja es por el gol de Angel Di María. Previo al segundo gol, los hinchas galos argumentan que el ‘Cuti’ Romero le hace una falta a Kylian Mbappé, y que nuevamente el VAR no le dice nada a Szymon Marciniak.

Para terminar. El gol de Lionel Messi, en los tiempos suplementarios, los hinchas sostienen que debió ser anulado debido a que antes que el astro argentino anote, los suplentes de Argentina ya se encontraban adentro de la cancha.