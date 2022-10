Gobierno de México pide a hinchas no usar las icónicas máscaras de lucha libre en Mundial de Qatar

CIUDAD DE MÉXICO, 11 oct (Reuters) – El Gobierno mexicano advirtió a los hinchas que no usen las clásicas máscaras de lucha libre en los partidos de la selección en la Copa del Mundo en Qatar, para cumplir con las reglas locales.

Alfonso Zegbe, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), pidió a los aficionados que no usen máscaras en el Mundial, citando las orientaciones del comité organizador del torneo, aunque los organizadores dijeron a Reuters que no existía tal política.

Las máscaras de luchadores clásicos, como ‘El Santo’ y ‘Blue Demon’, son populares entre los hinchas mexicanos, quienes las usan habitualmente en competencias internacionales como los Juegos Olímpicos.

“La última actualización del Comité Organizador es que no se permitirán máscaras”, aseguró Zegbe, director ejecutivo de Estrategia y Diplomacia Pública de la SRE, en entrevista para ESPN.

Reuters se ha puesto en contacto con la SRE para obtener más detalles. En tanto, los organizadores de la Copa del Mundo dijeron a Reuters que no había una política que prohibiera las máscaras en la competencias.

“Las máscaras faciales completas, como las famosas máscaras de lucha libre mexicanas, obviamente tendrían que quitarse por razones de seguridad al ingresar a un estadio”, escribió el SC en un comunicado enviado por correo electrónico.

“Esto no es diferente a que la seguridad solicite que se baje un cubrebocas, algo que todos hemos presenciado y experimentado debido al COVID. No se ha establecido ni se ha comunicado ninguna política que diga que los hinchas no podrán usar tales máscaras en ninguno de los estadios de la Copa del Mundo de Qatar u otros lugares del país”, agregó.

Según la FIFA, México tendrá uno de los mayores contingentes de hinchas en la Copa del Mundo. El “Tri” está en el Grupo C de la fase inicial del torneo, donde enfrentará a Polonia, Argentina y Arabia Saudita. Su primer partido es contra Polonia el 22 de noviembre.