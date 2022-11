España vs Costa Rica: ¿a qué hora y dónde jugarán?

Conoce el lugar y hora del encuentro entre las selecciones de España vs Costa Rica

El partido de España vs Costa Rica mundial 2022 comenzará a las 11:00 horas de Perú, siendo el segundo partido del Grupo E Qatar 2022 que se disputa este miércoles 23 de noviembre, previamente se jugará el Alemania vs Japón a partir de las 8:00 horas (Horario peruano).

En España el partido entre la “Furia Roja” y los “Ticos” tendrá inicio desde las 17:00 horas, mientras que en el territorio costarricense se podrá disfrutar a las 10 de la mañana.

Todos los horarios del España vs Costa Rica mundial 2022, para el resto de países te los dejamos a continuación:

Perú : 11:00 AM

: 11:00 AM España : 17:00 PM

: 17:00 PM Costa Rica : 10:00 AM

: 10:00 AM Argentina : 13:00 AM

: 13:00 AM Brasil : 13:00 AM

: 13:00 AM Bolivia : 12:00 PM

: 12:00 PM Colombia : 11:00 AM

: 11:00 AM Chile : 12:00 PM

: 12:00 PM Ecuador : 11:00 AM

: 11:00 AM Estados Unidos : 9:00 AM

: 9:00 AM México : 10:00 AM

: 10:00 AM Paraguay : 12:00 PM

: 12:00 PM Uruguay : 13:00 AM

: 13:00 AM Venezuela : 12:00 PM

: 12:00 PM Qatar: 19:00 PM

¿En qué estadio se jugará el España vs Costa Rica mundial 2022?

El Estadio Al Thumama será el recinto deportivo que recibirá el España vs Costa Rica Qatar 2022. Se encuentra ubicado en la ciudad de Doha.

Fue inaugurado el 22 de octubre de 2021, cuando se celebró la Final de la Copa Amir entre los equipos cataríes Al Rayyan vs Al Sadd. Su estructura está inspirada en los gorros tradicionales utilizados por los hombres de medio oriente, también conocidos como gorros “gahfiya”.

Para el partido de España vs Costa Rica 2022, podrán ingresar un total de 40.000 aficionados, aunque al finalizar el Mundial Catar 2022 se planea reducir su capacidad a 20.000 localidades con el objetivo de utilizar este espacio, para la construcción de centros médicos, hoteles, tiendas, entre otros.

Partidos en el Estadio Al Thumama Qatar 2022

Además del esperado España vs Costa Rica 2022, el Estadio Al Thumama recibirá 7 partidos de Qatar 2022, repartidos entre Fase de Grupos y fase final, dónde se destaca un encuentro por los octavos de final el domingo 4 de diciembre, y otro por los cuartos de final el sábado 10 de diciembre.

Los partidos del Mundial Qatar que se jugarán en el Estadio Al Thumama son:

Senegal (0) vs (2) Países Bajos / 21 de noviembre / Grupo A (Partido concluido)

España vs Costa Rica / 23 de noviembre / Grupo E

Qatar vs Senegal / 25 de noviembre / Grupo A

Bélgica vs Marruecos / 27 de noviembre / Grupo F

Irán vs Estados Unidos / 29 de noviembre / Grupo B

Canadá vs Marruecos / 1 de diciembre / Grupo F

Ganador del Grupo D vs Segundo del Grupo C / 4 de diciembre / Octavos de Final

Cuartos de Final / 10 de diciembre

Alineaciones confirmadas del España vs Costa Rica mundial 2022

Las alineaciones confirmadas España vs Costa Rica 2022, ha dado mucho debate, sobre todo por las dudas que se han formado alrededor del once titular por parte de Luis Enrique, para el debut de la “Roja”.

A pesar de los resfriados de Dani Carvajal y Álvaro Morata en los últimos días, parece que serán de la partida inicial sin no hay un imprevisto de última hora, mientras que el vasco Hugo Guillamón queda casi descartado por un problema de rodilla, por otra parte será Pablo Sarabia quién se quedará con la titularidad en el España vs Costa Rica por encima de Ansu Fati.

Mientras que por los “Ticos” no hay ninguna baja o duda con el once que sacará Luis Fernando Suárez. Destacando la presencia de su arquero histórico Keylor Navas a pesar de su nula actividad con el PSG, y del veterano Bryan Ruíz que llegará a Qatar 2022 con 37 años de edad.

La alineación confirmada del seleccionado español para el España vs Costa Rica mundial 2022, será la siguiente:

Portero : Unai Simón.

: Unai Simón. Defensas : Dani Carvajal, Eric García, Laporte y Jordi Alba.

: Dani Carvajal, Eric García, Laporte y Jordi Alba. Mediocampistas : Pedri, Busquets y Gavi.

: Pedri, Busquets y Gavi. Atacantes: Ferrán Torres, Álvaro Morata y Pablo Sarabia.

Técnico: Luis Enrique (España)

La alineación confirmada de la selección costarricense para el España vs Costa Rica mundial 2022, será la siguiente:

Portero : Keylor Navas.

: Keylor Navas. Defensas : Fuller, Óscar Duarte, Calvo y Bryan Oviedo.

: Fuller, Óscar Duarte, Calvo y Bryan Oviedo. Mediocampistas : Gerson Torres, Borges, Tejeda y Bryan Ruiz.

: Gerson Torres, Borges, Tejeda y Bryan Ruiz. Atacantes: Joel Campbell y Anthony Contreras.

Técnico: Luis Fernando Suarez (Colombia)

¿Quién será el árbitro del España vs Costa Rica 2022?

El árbitro para el España vs Costa Rica mundial 2022, será el árabe Mohammed Abdulla Mohammed de 43 años.

El árbitro internacional nacido en Emiratos Árabes Unidos, ya ha participado en Copas del Mundo, pitando el Francia vs Perú en Rusia 2018, también fue el encargado de dirigir el partido de Repechaje Qatar 2022 entre Nueva Zelanda vs Costa Rica, dónde le anuló un gol y expulsó a un jugador al conjunto oceánico, luego del partido algunos jugadores de la selección de Nueva Zelanda comentaron sobre el cuadro arbitral “Nos han robado”.

Por lo que, preocupa un poco la designación de la FIFA en el seno del seleccionado español de cara al España vs Costa Rica 2022.