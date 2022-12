El contundente mensaje de Georgina Rodríguez al entrenador de Portugal por no alinear de titular a Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez criticó al entrenador de Portugal, Fernando Santos, tras quedar eliminados de la copa del mundo. Con un contundente mensaje en redes sociales, la pareja de Cristiano Ronaldo cuestionó la decisión del estratega luso de no alinear al delantero de 37 años desde el arranque del partido.

“Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes, el mismo que -al meterte al partido- vio cómo cambió todo, pero ya era tarde. No se debe de subestimar al mejor jugador del mundo, a tu arma más poderosa, y tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece. La vida nos da lecciones y hoy no hemos perdido, hemos aprendido”, se lee en la publicación que compartió Georgina Rodríguez en sus historias de Instagram.

Recordemos que no es la primera vez que esto sucede. Tras la goleada a Suiza en octavos de final, la modelo expresó su malestar debido a que Cristiano Ronaldo solo disputó 20 minutos del partido.

“Qué pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante los 90 minutos. Ojalá que Dios y tu querido amigo Fernando (Santos) sigan de la mano y nos hagan vibrar una noche más”, señaló en aquella ocasión.

¿Por qué Cristiano Ronaldo no fue titular en el duelo Portugal vs Marruecos?

Muchos se preguntaron el motivo por el que Cristiano Ronaldo no arrancó en el once titular de Portugal este sábado. Esto pasó simplemente por una decisión futbolística del entrenador, quien eligió contar en el ataque con el delantero Gonçalo Ramos debido al desempeño que mostró ante Suiza, donde marcó un hat-trick.