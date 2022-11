Ecuador vs. Países Bajos: ¿Enner Valencia estará ante la “Naranja Mecánica”?

Tras la victoria ante Qatar en el partido inaugural, hoy Ecuador enfrenta a Países Bajos en el marco de la segunda fecha del Grupo A. Los dirigidos por Alfaro confían en seguir por la senda del triunfo, pero para ello también deberán esperar hasta último momento la inclusión o no de su goleador, Enner Valencia.

En el partido ante Qatar, Enner marco un doblete, pero salió lesionado y los últimos estudios realizados al jugador arrojaron que no existe una lesión de gravedad, pero el traumatismo es para tomar en cuenta.

Gustavo Alfaro calma los ánimos

“Los estudios revelan que no hay lesión, pero el traumatismo fue severo. Como ya dije el otro día, no lo sacan de este partido ni con fuego y si es por él, estará a disposición, pero vamos a ver si responde bien en el entrenamiento”, declaró el seleccionador de Ecuador.

“Terminó golpeado, pero no dudo que va a estar. No lo sacas ni con fuego de ese partido. Enner es el goleador histórico de la Selección y siempre da un plus. En el pan y queso, lo elijo primero a él”, añadio el estratega argentino.

Confían en el triunfo ante Países Bajos

Por su parte, Jehgson Méndez, mediocampista de Ecuador, aseguró que tienen todo para conseguir los tres puntos ante Países Bajos: “Tenemos armas y con una buena planificación podemos contrarrestarles”.

“Los favoritos pueden perder y también es un ejemplo para los que viene por delante”, agregó Méndez en la previa a enfrentarse a la denominada “Naranja Mecánica”

Ambas selecciones ganaron sus partidos 2-0 y comparten la punta del Grupo A del Mundial Qatar 2022.