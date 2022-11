¿Dónde ver en vivo el México vs Polonia por el Mundial Qatar 2022?

El México vs Polonia lo podrás disfrutar por las señales de Latina Televisión a las 11 de la mañana el martes 22 de noviembre por el Grupo C del Mundial de Qatar 2022.

México vs Polonia se enfrentarán el martes 22 de noviembre a las 11:00 horas de (Perú) en el estadio 974 por la primera fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2022 y podrás seguir las incidencias de este gran partido por la señal de Latina.

La escuadra ‘azteca’ y la polaca se enfrentarán por quinta vez en toda su historia, pero será la segunda ocasión que se midan en una cita mundialista. La primera vez fue por el segundo grupo en el Mundial de Argentina 1978 y la victoria fue para las ‘águilas blancas’ por 3-1.

Partidos preparativos

La selección de México tendrá dos partidos preparativos antes de que arranque esta nueva edición de la Copa del Mundo en el país qatarí. El plantel viajó a la ciudad de Girona (España) para enfrentar a Iraq y Suecia el 8 y 16 de noviembre respectivamente.

Mientras que el combinado de Polonia solo tendrá un duelo amistoso ante Chile de cara a su inicio en esta cita mundialista y lo hará ante su similar de 16 de noviembre en el estadio Nacional de Varsovia.

Transmisión de Latina

México vs Polonia será transmitido por todo el país a través de la señal de Latina 002 y 702 HD por Movistar TV y también lo podrás seguir por su propia aplicación. Sin embargo, los partidos no se podrán observar por el app de Movistar Play.

Calendario de México y Polonia

México vs Polonia – 22 de noviembre

México vs. Argentina – 26 de noviembre

México vs. Arabia Saudita – 30 de noviembre

Polonia vs. Arabia Saudita – 26 de noviembre

Polonia vs. Argentina – 30 de noviembre

Lista preliminar de México

Arqueros: Guillermo Ochoa (América), Alfredo Talavera (Juárez) y Rodolfo Cota (León).

Defensas: Jesús Angulo (Tigres), Jorge Sánchez (Ajax, Holanda), Néstor Araujo (América), Héctor Moreno (Monterrey), César Montes (Monterrey), Jesús Gallardo (Monterrey), Gerardo Arteaga (Genk, Bélgica), Kevin Álvarez (Pachuca), Johan Vázquez (Cremonese, Italia).

Volantes: Andrés Guardado (Betis, España), Jesús Corona (Sevilla, España), Edson Álvarez (Ajax, Holanda), Erick Gutiérrez (PSV, Holanda), Héctor Herrera (Houston, EEUU), Roberto Alvarado (Chivas), Luis Chávez (Pachuca), Uriel Antuna (Cruz Azul), Diego Lainez (Braga, Portugal), Orbelín Pineda (AEK, Grecia), Carlos Rodriguez, (Cruz Azul), Luis Romo (Monterrey), Erick Sánchez (Pachuca).

Delanteros: Hirving Lozano (Nápoles, Italia), Alexis Vega (Chivas), Rogelio Funes Mori (Monterrey), Henry Martín (América), Raúl Jiménez (Wolverhampton, Inglaterra) y Santiago Giménez (Feyenoord, Holanda).

Lista preliminar de Polonia

Arqueros: Bartlomiej Dragowski (Spezia), Kamil Grabara (Copenhague), Radoslaw Majecki (Cercle Brugge), Lukasz Skorupski (Bologna), Wojciech Szczesny (Juventus).

Defensas: Jan Bednarek (Aston Villa), Bartosz Bereszyski (Sampdoria), Pawel Bochniewicz (Heerenveen), Matty Cash (Aston Villa), Pawel Dawidowicz (Hellas Verona), Kamil Glik (Benevento Calcio), Robert Gumny (Augsburg), Michal Helik (Huddersfield), Artur Jedrzejczyk (Legia Varsovia), Michal Karbownik (Fortuna Düsseldorf), Tomasz Kedziora (Dinamo de Kyiv), Jakub Kiwior (Spezia Calcio), Patryk Kun (Rakow Czestochowa), Maik Nawrocki (Legia Varsovia), Tymoteusz Puchacz (Unión Berlín), Arkadiusz Reca (Spezia Calcio), Mateusz Wieteska (Clermont), Nicola Zalewski (AS Roma).

Volantes: Krystian Bielik (Birmingham City), Patryk Dziczek (Piast Gliwice), Przemyslaw Frankowski (Lens), Jacek Goralski (VfL Bochum), Kamil Grosicki (Pogon Szczecin), Kamil Jozwiak (Charlotte FC), Jakub Kaminski (Wolfsburg), Mateusz Klich (Leeds United), Kacper Kozlowski (Vitesse Arnhem), Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab Riad), Karol Linetty (Torino), Mateusz Legowski (Pogon Szczecin), Jakub Piotrowski (Ludogorec Razgrad), Michal Skins (Lech Poznan), Damián Szymanski (AEK Atenas), Sebastian Szymanski (Feyenoord), Piotr Zielinski (Napoli), Szymon Zurkowski (Fiorentina).

Delanteros: Adam Buksa (Lens), Dawid Kownacki (Fortuna Düsseldorf), Robert Lewandowski (Barcelona), Arkadiusz Milik (Juventus ), Krzysztof Piatek (Salernitana), Karol Swiderski (Charlotte FC).