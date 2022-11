¿Dónde ver en vivo el Brasil vs Suiza por el Mundial Qatar 2022?

Brasil y Suiza juegan por la Segunda Jornada del Grupo G de la Copa del Mundo 2022 de la FIFA. Y lo podrás vivir por Latina a las 11 de la mañana.

Ambas selecciones se enfrentan por la segunda fecha del Grupo G del Mundial de Qatar 2022 en un partido que será bastante complicado para ambos. Este cotejo se disputará el próximo 28 de noviembre en el Stadium 974 de Ras Abu Aboud, Doha bajo la transmisión oficial de Latina.

La selección sudamericana y la europea se vuelven a encontrar por fase de grupos, reeditando nada más el duelo que tuvieron en Rusia, la que tuvo como resultado empate a un gol, en un sorpresivo empate con tantos de Coutinho y Steven Zuber. Ambas selecciones se enfrentarán ya habiendo superado el siempre complicado debút. La ‘Canarinha’ jugará contra Serbia mientras que los helvéticos contra Camerún.

Calendario mundialista

Son 32 selecciones clasificadas al torneo más importante en la historia del deporte, todas ellas separadas en ocho grupos de cuatro. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos: Del 21 de noviembre al 2 de diciembre

Octavos de final: Del 3 al 6 de diciembre

Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre

Semifinales: 13 y 14 de diciembre

Tercer y cuarto puesto: 17 de diciembre

Final: 18 de diciembre