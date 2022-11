Cristiano Ronaldo si campeona en Qatar 2022: “Me retiro al 100%”

En la segunda parte de la entrevista entre Cristiano Ronaldo y Piers Morgan, el capitán y máximo referente de Portugal profundizó sobre los últimos hechos sucedidos en Manchester United y su resquebrajada relación con Ten Hag, técnico de los “Red Devils”. Además, el Comandante ahora solo tiene un objetivo en mente, ganar la Copa del Mundo en Qatar 2022. CR7 tiene como objetivo jugar hasta los 40 años.

El capitán y referente del fútbol lusitano reconoce haber fallado tras negarse a salir frente al Tottenham: “Lamento haber abandonado el estadio tan pronto, pero me sentí provocado por el entrenador. No es aceptable que un entrenador me ponga en el campo durante tres minutos. Lo siento, no soy ese tipo de jugador“.

No entiende las decisiones de Ten Hag

Cristiano Ronaldo pone de ejemplo la decisión de Ten Hag de no hacerlo entrar contra el Manchester City: “Las excusas, las veo como excusas. Vi muchas cosas que, no quiero criticarlo. Puede tener una opinión diferente a la mía. Eligen a los jugadores que creen que son mejores para el equipo. Lo respeto, pero las excusas todo el tiempo, ya sabes; las excusas tienen patas cortas, no pueden excusarse todo el tiempo, que son cosas que no tienen sentido. Vale, no me pones contra el Manchester City por respeto a tu carrera y me quieres poner tres minutos contra el Tottenham. No tiene sentido”.

Además, Cristiano Ronaldo defiende que el castigo fue desproporcionado: “Creo que fue una estrategia del club para que reaccionara así. Me sentí muy, muy, muy decepcionado por la comunicación del Manchester United. Para ser honesto, nunca tuve un problema con ningún club, con ningún entrenador. Y me suspendieron tres días, que me pareció mucho – y el nivel deportivo, los clubes, me pareció mucho. Eso fue una pena”.

¿Futuro definido tras el Mundial?

“Es difícil de decir ahora mismo, es porque, nosotros, mi estado de ánimo es ahora mismo a La Copa del Mundo. Probablemente, sea mi último Mundial, por supuesto, mi quinto Mundial. No sé lo que va a pasar después del Mundial, pero como les dije antes, y lo volveré a decir, los aficionados estarán siempre en mi corazón. Y espero que estén a mi lado, incluso si vuelvo, o si no vuelvo, o si me quedo, o lo que sea. Nadie es perfecto. Episodios en la vida que todos tenemos es parte de los seres humanos, es parte de mí para ser un ser humano y padre también. Siempre cometeré errores. Pero no lo sé, es difícil decir ahora mismo qué va a pasar con el Mundial, porque mi atención está puesta en el Mundial, en la selección de Portugal”.

El máximo referente de Portugal espera jugar hasta los 40: “Quiero jugar dos o tres años más. Así que 2 o 3 años como máximo. Quiero terminar a los 40. Creo que los 40 serán una buena edad, pero no lo sé, no conozco el futuro”. Cristiano Ronaldo aseguró que se retirará del fútbol si consigue levantar la Copa del Mundo: “Sí, me retiraré al 100%”.