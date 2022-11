Cómo quedó hoy Marruecos vs Croacia: partido finaliza 0-0 (Resultados Qatar 2022)

Resultado de Marruecos vs Croacia . La actual subcampeona del mundo, se estrenó hoy en Qatar 2022 enfrentando a su similar de Marruecos en el Estadio Al Bayt por el Grupo F que comparte con las selecciones de Bélgica y Canadá.

La selección de los “Balcanes” intentó sacar los tres puntos con el objetivo de igualar la hazaña lograda en el Mundial Rusia 2018.

¿Quieres saber más sobre el resultado y resumen del partido Marruecos vs Croacia?

Resumen y goles del primer tiempo

El primer tiempo concluyó sin mayores detalles, ambas selecciones se fueron a los vestuarios empatados a 0 goles.

Resumen y goles del segundo tiempo

Si bien es cierto el partido cobro mayor intensidad porque ambas selecciones buscaban los tres puntos, pero no alcanzó. Finalizó el partido y ambas selecciones no pudieron abrir el marcador, el partido Marruecos vs Croacia termina 0-0

Tabla de posiciones:

Resultado Marruecos vs Croacia: Quién ganó HOY

No hubo ganador en este partido, tanto la selección de Marruecos como Croacia buscaron el triunfo, pero no se logró el objetivo y terminaron empatados sin goles.

Video recomendado