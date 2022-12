Argentina vs Francia: las dudas de Deschamps muy cerca de la gran final de Qatar 2022

Las lesiones y los contagios debido al denominado virus del camello continúan en aumento en la selección francesa. En las últimas horas, pudo conocerse que Varane y Konaté no pudieron entrenar con normalidad porque se sentían totalmente indispuestos.

A ellos también se suma Aurelién Tchouameni, quien ha tenido una contusión en la cadera. Theo Hernández se golpeó la rodilla y ambos no se ejercitaron con el resto del plantel a solo dos días de la gran final de Qatar 2022 ante Argentina.

Sin embargo, para el cuerpo técnico francés no hay dudas de los titulares para el domingo. No se trata de casos graves, pero sí para tener en consideración debido a que no se encuentran al 100 % físicamente.

Los que sí parecen recuperarse para la final ante la albiceleste son Upamecano y Rabiot, quienes cayeron enfermos debido al virus del camello. Ambos jugadores son inicialistas en el esquema de Deschamps.

“En Doha, las temperaturas han bajado un poco y aun así tienes aire acondicionado encendido todo el tiempo. Hemos tenido algunos casos de síntomas similares a los de la gripe. Estamos tratando de tener cuidado para que no se propague y los jugadores han hecho un gran esfuerzo en la cancha y obviamente sus sistemas inmunológicos se resienten”, manifestó Deschamps tras el choque ante Marruecos.