Ahmed bin Ali: conoce el estadio del Perú vs Australia

Latina Televisión llegó al Estadio Ahmed bin Ali, donde la selección de Perú se enfrentará a su similar de Australia por el repechaje rumbo al Mundial Qatar 2022.

El estadio se encuentra en los retoques finales, tanto en el campo de juego como en las tribunas, para recibir a los jugadores de la banquirroja y a los hinchas peruanos.

Con una capacidad para 40 mil personas, cuenta a ras de campo con 42 aires acondicionados para que los jugadores se mantengan frescos a pesar de los 50° de temperatura que puede llegar a hacer.

Perú vs Australia por Latina

Otras zonas del estadio que ya están listas para el Perú vs Australia del lunes son la zona mixta y los camerinos. El estudio asignado al equipo de Latina Televisión también está preparado.

Como se sabe, el choque repechaje será transmitido a todo el país por Latina, con la narración de Freddy Cora y los comentarios de Coki Gonzales y el Checho Ibarra.

Este lunes desde muy temprano habrá una programación especial. Primero, Latina Noticias Matinal desde las 5:00 am y, después, Arriba Mi Gente desde las 9:00 am, te informarán sobre los pormenores del encuentro. A las 10:30 am empezará la antesala del partido y a la 1:00 pm todo el país se paralizará para ver el esperado Perú vs Australia por Latina.