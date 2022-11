¿A qué hora juegan España vs Alemania mundial 2022?

Hoy se enfrentan España vs Alemania, conoce a qué hora juegan exactamente

¿A qué hora juegan España vs Alemania mundial 2022?

La hora del pitazo inicial del España vs Alemania mundial 2022, será desde las 14:00 horas de Perú. Mientras que en territorio español el partido comenzará a partir de las 20:00 horas de España.

No te pierdas ningún partido hoy domingo 27 de noviembre, por eso te dejamos los horarios del España vs Alemania mundial 2022 en Perú, España y resto de países:

Perú : 14:00 PM

: 14:00 PM España : 20:00 PM

: 20:00 PM Brasil : 16:00 PM

: 16:00 PM Argentina : 16:00 PM

: 16:00 PM Bolivia : 15:00 PM

: 15:00 PM Colombia : 14:00 PM

: 14:00 PM Chile : 15:00 PM

: 15:00 PM Ecuador : 14:00 PM

: 14:00 PM Estados Unidos : 12:00 PM

: 12:00 PM México : 13:00 PM

: 13:00 PM Paraguay : 15:00 PM

: 15:00 PM Uruguay : 16:00 AM

: 16:00 AM Venezuela : 15:00 PM

: 15:00 PM Qatar: 22:00 PM

¿Cómo va el Grupo E de Qatar 2022?

El Grupo de la Muerte de Qatar 2022, sin duda no ha decepcionado. La primera jornada del Grupo E mundial 2022, nos dejó una de las grandes sorpresas de Qatar 2022, la gran victoria de Japón por 2 a 1 al seleccionado de Alemania en el Estadio Internacional Khalifa.

Por otra parte, vimos la mejor actuación de una selección en este Mundial Catar 2022, la “Furia Roja” realizó una goleada histórica ante el combinado centroamericano de Costa Rica, fueron 7 goles por los dirigidos de Luis Enrique en el Estadio Al Thumama, siendo la mayor goleada de la selección española en la historia de los mundiales.

Los seleccionados de España y Japón se llegan cómo líderes a la jornada 2 del Grupo E Qatar 2022, el primer partido entre Japón vs Costa Rica 2022 puede consumar la clasificación de los nipones y mandar de vuelta a casa a los “Ticos”.

Más tarde, será el duelo más esperado de la Fase de Grupos entre España vs Alemania 2022 puede dejar eliminado a los “Teutones” una de las grandes favoritas, pero una victoria de los germanos puede dejarnos una jornada final de infarto en el Grupo de la Muerte Qatar 2022.

¿En qué estadio se jugará el España vs Alemania 2022?

El encuentro más emocionante de la Fase de Grupos, será el España vs Alemania 2022 que se jugará en el gran Estadio de Al Bayt, ubicado en la Ciudad de Jor.

Construido especialmente para la Copa del Mundo Catar 2022, se trata de las sedes más importantes de este mundial. Fue el estadio dónde se jugó el partido inaugural entre Qatar vs Ecuador 2022 del pasado domingo 20 de noviembre.

El Estadio de Al Bayt es el segundo recinto deportivo de Qatar 2022, con mayor capacidad, ya que cuenta con un aforo para 60.000 espectadores, solo detrás de las 80.000 localidades del Estadio de Lusail.

Al igual que muchos estadios de Qatar 2022, el Estadio de Al Bayt reducirá sus localidades hasta la mitad al finalizar el Mundial Catar 2022.

Partidos en Qatar 2022 en el Estadio

El España vs Alemania mundial 2022, será el 4 partido de Fase de Grupos Qatar 2022, que se disputará en el Estadio Al Bayt. Antes se celebró el partido inaugural del mundial 2022 entre qataríes y ecuatorianos, además de los empates a cero goles del Marruecos vs Croacia y el Inglaterra vs Estados Unidos 2022.

Los partidos que se jugarán en el Estadio de Al Bayt del mundial 2022 son: