A qué hora juega Argentina vs Arabia Saudita (hora peruana) por Qatar 2022

El partido de Argentina vs Arabia Saudita 2022 comenzará desde las 5:00 horas de Perú, siendo el comienzo de la “Albiceleste” en esta nueva cita mundialista.

Asimismo, este será el primer partido del tercer día de Qatar 2022, luego del Argentina vs Arabia Saudita, se disputará el Dinamarca vs Túnez mundial 2022 a partir de las 8:00 horas, luego se jugará el segundo partido de la jornada 1 del Grupo C Qatar 2022 entre México vs Polonia desde las 11:00 horas, y por último partido de la jornada entre Francia vs Australia 2022 a las 2 de la tarde (Horario peruano)

Partido Argentina vs Arabia Saudita: Horarios

Todos los horarios del Argentina vs Arabia Saudita Mundial Catar 2022, para el resto de países te los dejamos a continuación:

Perú : 5:00 AM

: 5:00 AM Argentina : 7:00 AM

: 7:00 AM Brasil : 7:00 AM

: 7:00 AM Bolivia : 6:00 AM

: 6:00 AM Colombia : 5:00 AM

: 5:00 AM Chile : 6:00 AM

: 6:00 AM Ecuador : 5:00 AM

: 5:00 AM Estados Unidos : 3:00 AM

: 3:00 AM México : 4:00 AM

: 4:00 AM Paraguay : 6:00 AM

: 6:00 AM Uruguay : 7:00 AM

: 7:00 AM Venezuela : 6:00 AM

: 6:00 AM Qatar: 13:00 PM

¿En qué estadio jugarán Argentina vs Arabia Saudita 2022?

El Estadio de Lusail será el recinto deportivo donde se juegue el Argentina vs Arabia Saudita mundial 2022, además de este partido el seleccionado argentino jugará nuevamente el sábado 26 de noviembre en este estadio en el Argentina vs México 2022.

Ubicado en la Ciudad de Lusail, este estadio de Qatar 2022 ha sido construido especialmente para esta nueva Copa del Mundo 2022, teniendo su inauguración el 27 de noviembre de 2021, posicionándose cómo el estadio más grande e importante del Mundial Catar 2022.

¿Cuántas personas podrán ingresar al estadio para el partido de Argentina vs Arabia Saudita 2022?

El Estadio de Lusail es el recinto deportivo con mayor capacidad de todo Qatar 2022, por lo que podrán ingresar al estadio para el partido de Argentina vs Arabia Saudita un total de 80.000 aficionados.

Sin embargo, luego de la Copa del Mundo Catar 2022 se tiene pensado reducir el número de localidades a la mitad o que se desmantele por completo, además que todos los asientos retirados de esta manera serán donados a los proyectos deportivos más necesitados del mundo.