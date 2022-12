⚽ Latina TV: Link para ver online el Argentina vs Australia en vivo

Argentina vs Australia, conoce cómo ver en vivo el partido por la web y app

Argentina vs Australia. A tan poco para dar inicio al partido entre argentinos y australianos ¿no estarás en casa?, no te preocupes aquí te contamos cómo hacer para ver en vivo el partido por la web y por la App.

Este partido es el segundo y último de la primera fecha de octavos de final del mundial 2022, previamente chocaron las selecciones de Países Bajos (3) frente a Estados Unidos (1) dónde el segundo de éstos quedó eliminado del mundial.

Clic para ver en vivo el Argentina vs Australia

¿A qué hora juega Argentina vs Australia?

Hoy sábado 3 de diciembre, se jugará el segundo partido de los octavos de final, el Argentina vs Australia el mismo que comenzará a las 2:00 P.M. de Perú, pero las previas las podrás vivir desde la 1:00 P.M. en vivo por Latina Televisión para todo territorio peruano.

¿Cómo ver el partido Argentina Australia en vivo online por Internet?

¿Tuviste que salir de casa y no podrás ver la señal en vivo de Latina? no te preocupes, aquí te contemos cómo ver el partido entre el seleccionado argentino vs el australiano desde nuestra página web y desde la APP.

LINK para Ver Argentina vs Australia por la web de Latina

Es más sencillo de lo que te imaginas, cada vez que te encuentres navegando por nuestra web, solo tienes que darle clic al boton que se encuentra en la parte superior derecha (EN VIVO). Asimismo, puedes guardar en favorito la siguiente dirección ( https://www.latina.pe/tvenvivo ) y visita nuestra TV EN VIVO de manera directa.

Clic en la imagen para ir a la TV EN VIVO de LATINA

Ver Argentina vs Australia por la APP LATINA

Aquí te dejamos los links para que te descargues la aplicación según el sistema operativo de tu celular (Android o iOS). https://apps.apple.com/pe/app/latina/id1003739866 y https://play.google.com/store/apps/details?id=com.applicaster.pe.frecuencia&hl=es_PE