Sentenció el partido: Majer anotó el 4-1 de Croacia sobre Canadá

Puso la cereza del pastel. Lovro Majer marcó el 4-1 de la Selección de Croacia ante Canadá por el Grupo F en el Mundial Qatar 2022. El volante definió a placer gracias a un soberbio pase de Mislav Oršić. Gracias a esta victoria, el combinado europeo consiguió su primera victoria en el torneo.

Croacia es líder en el Grupo F con 4 puntos y está igualado con Marruecos. En tercer lugar se ubica Bélgica con 3 unidades y Canadá cierra la tabla de posiciones con 0. Una victoria por parte del grupo liderado por Zlatko Dalic, los colocaría en la siguiente fase del Mundial Qatar 2022.

Croacia y Marruecos integran el Grupo F en el Mundial Qatar 2022.

¿Croacia podrá repetir la hazaña de Rusia 2018?

El europeos llegan a esta Copa del Mundo tras acabar como subcampeón en el certamen pasado. Los croatas buscan sacarse esa espina clavada luego de quedarse muy cerca de la gloria.

“Si pasara eso (ganar el Mundial), sería genial. Si ganamos… podría retirarme, sí. No he tomado ninguna decisión sobre esto. Quiero jugar un gran torneo, con el grupo y de forma individual, no quiero pensar en nada más“, declaró Luka Modrić.