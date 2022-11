Lionel Messi: “Siento que llego en un gran momento”

Habló el ’10’ de Argentina. Lionel Messi, delantero de la ‘Albiceleste’, declaró en conferencia de prensa y disipó todas las dudas acerca de su estado físico de cara al debut en el Mundial de Qatar 2022. La ‘Pulga’ comentó que atraviesa un gran momento y está listo para ser un buen papel en el certamen.

“Me siento muy bien, tanto en lo físico como en lo personal. No tengo ningun problemas. Entrené despacio por un golpe que tuve, lo hice sobretodo por precaución. Trabajé a conciencia como lo hice toda mi carrera. Sé que es un momento especial, es mi último mundial“, comentó Lionel Messi.

Asimismo, el astro del PSG se mostró alegre por el apoyo que viene recibiendo su selección en la previa del Mundial Qatar 2022. “Es algo hermoso que mucha gente nos aliente pese a que no son compatriotas nuestros. Hinchan especialmente por mí y eso me pone contento“, sentenció.

Messi disputará su último mundial en Qatar 2022.

¿A qué países enfrentará Messi en la fase de grupos?

La escuadra liderada por Lionel Scaloni está ubicado en el Grupo C junto a México, Polonia y Arabia Saudita. Los ‘Albicelestes’ se estrenarán en el certamen frente a los asiáticos este 22 de noviembre. Cuatro días después medirán fuerzas ante los ‘Charros’ y cerrarán su participación en la primera etapa contra Lewandowski y compañía.

“Este Mundial es en otro momento de la temporada. Antes tenías un mes para preparar la Copa, ahora prácticamente no tuvimos tiempo. Sabíamos que iba a ser así, pero estamos preparados, llegamos bien. Es algo hermoso que tanta gente que no es de Argentina quiera que salgamos campeones. Durante toda mi carrera siempre me sentí muy querido“, declaró Lionel Messi.