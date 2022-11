Hoy Argentina vs Arabia Saudita: ¿Latina TV transmitirá EN VIVO?

Rompen fuegos. La Selección Argentina de Fútbol, con Lionel Messi a la cabeza, debuta en el certamen Mundial de la FIFA Qatar 2022 ante Arabia Saudita por la jornada 1 del Grupo C. Los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán arrancar con el pie derecho y demostrar porque son favoritos a llevarse el título a casa. Sin embargo, al frente estará un combinado más que difícil que buscará dar la sorpresa.

El encuentro entre Argentina y Arabia Saudita no será transmitido en vivo por nuestra señal abierta. No obstante, podrás ver este partido en diferido a través de nuestras plataformas digitales. No te pierdas ningún incidente, mejores jugadas, asistencias y goles gracias a nuestras plataformas. ¿Te lo vas a perder?

Argentina es una de las candidatas a levantar el título.

FOTO: AFA.

¿Qué grupo integrará Argentina en el Mundial Qatar 2022?

La escuadra liderada por Lionel Scaloni está ubicado en el Grupo C junto a México, Polonia y Arabia Saudita. Los ‘Albicelestes’ se estrenarán en el certamen frente a los asiáticos este 22 de noviembre. Cuatro días después medirán fuerzas ante los ‘Charros’ y cerrarán su participación en la primera etapa contra Lewandowski y compañía.

“Este Mundial es en otro momento de la temporada. Antes tenías un mes para preparar la Copa, ahora prácticamente no tuvimos tiempo. Sabíamos que iba a ser así, pero estamos preparados, llegamos bien. Es algo hermoso que tanta gente que no es de Argentina quiera que salgamos campeones. Durante toda mi carrera siempre me sentí muy querido“, declaró Lionel Messi.