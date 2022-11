Abrió el marcador: Álvaro Morata puso el 1-0 de España sobre Alemania

Desató la algarabía. España se puso arriba en el marcador ante Alemania gracias a un tanto de Álvaro Morata. El delantero aprovechó un pase rasante de Jordi Alba y, gracias a un certero zapatazo, abrió el marcador en el Al-Bayt Stadium.

Con este triunfo parcial, ‘La Furia Roja’ se posiciona en lo más alto de la tabla en el Grupo E con 6 puntos. Con este resultado, los dirigidos por Luis Enrique se encuentran accediendo a octavos de final.

España y Alemania integran el Grupo E en el Mundial Qatar 2022.

España vs Alemania: la previa

Las selecciones de España vs Alemania miden fuerzas este domingo 27 de noviembre por el Grupo E de la copa del mundo Qatar 2022. El encuentro se desarrolla en estadio Al Bayt, ubicado en la ciudad de Jor. El partido es dirigido por el árbitro Danny Makkelie de Países Bajos.

En este cotejo, España necesita de un triunfo para asegurar su pase a la siguiente ronda del torneo. En tanto, Alemania está obligado a ganar para no quedar fuera de la competencia.

“España me da buenas sensaciones porque tiene intensidad, fuerza y motivación. No tengo ninguna duda que contra Alemania vamos a competir con la misma intensidad o más. El elogio debilita, pero este grupo no se relajará. Habrá cambios en la alineación. Es un grupo de jugadores preparada para hacer cosas importantes“, declaró Luis Enrique, DT de España.