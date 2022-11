Sorpresa total: Salem Al Dawsari anotó el 2-1 de Arabia Saudita ante Argentina

Dejó a todos atónitos. Salem Al Dawsari anotó el 2-1 de Arabia Saudita ante Argentina en el arranque del Grupo C en la Copa del Mundo Qatar 2022. El delantero se hizo un espacio en área albiceleste y sacó un latigazo impresionante, imposible para Emiliano ‘Dibu’ Martínez.

De esta manera, el delantero de Arabia Saudita anotó su primer tanto en la presente edición de la Copa del Mundo Qatar 2022. Sin duda, un resultado más que sorpresivo en el arranque del Grupo C entre asiáticos y los seleccionados de Argentina.

¿Qué grupo integrará Argentina en el Mundial Qatar 2022?

La escuadra liderada por Lionel Scaloni está ubicado en el Grupo C junto a México, Polonia y Arabia Saudita. Los ‘Albicelestes’ se estrenarán en el certamen frente a los asiáticos este 22 de noviembre. Cuatro días después medirán fuerzas ante los ‘Charros’ y cerrarán su participación en la primera etapa contra Lewandowski y compañía.

“Este Mundial es en otro momento de la temporada. Antes tenías un mes para preparar la Copa, ahora prácticamente no tuvimos tiempo. Sabíamos que iba a ser así, pero estamos preparados, llegamos bien. Es algo hermoso que tanta gente que no es de Argentina quiera que salgamos campeones. Durante toda mi carrera siempre me sentí muy querido“, declaró Lionel Messi.

¿Cuánto cuesta el plantel albiceleste?

Según el portal especializado Transfermarkt, el combinado ‘Albiceleste’ está cotizado en 645.20 millones de euros. Es uno de los planteles con mayor valor del Mundial, motivo por el cual tienen la responsabilidad de levantar el título en la final del certamen.