FBC Melgar vs Sporting Cristal EN VIVO por las semifinales de la Liga 1

Enfrentamientos de vida o muerte. Melgar de Arequipa recibe a Sporting Cristal este miercoles en el partido de ida de la semifinal del play off de la Liga 1. La consigna de arequipeños y ‘rimenses’ es sacar un gran resultado para afrontar el partido de vuelta no con confianza, pero sí con tranquilidad para que los nervios no les juegue una mala pasada.

Foto: Twitter – FBC Melgar

Cabe recalcar que el ganador de esta llave enfrentará en la final de la Liga 1 a Alianza Lima que venció 2-0 a ADT gracias a los goles de Hernán Barcos (17′) y Pablo Míguez (29′). Los ‘grones’ quedaron segundos en la tabla acumulada, se llevaron uno de los 2 torneos del año y lógicamente se ganaron el derecho de clasificar directamente a la final sin necesidad de jugar 2 partido previos.

En el caso de Melgar, también ganaron un torneo como es el Apertura, pero no quedaron entre los 2 primeros cuadros del acumulado, requisito indispensable para ser finalista directo de la Liga 1.

FBC Melgar llega a este enfrentamientos después de perder 1-0 de locales ante AAS, mientras que Sporting Cristal llega con la moral a tope tras vencer 4-0 a Carlos Mannucci. En el caso de ‘El Dominó’, no podran contar con Alex Deneumostier (expulsión) y Leonel Galeano (acumulación de tarjetas amarillas). Los ‘cerveceros’, que terminaron en el primer lugar del acumulado, no podrán contar con Jesús Castillo (acumulación de tarjeta amarillas), Yoshimar Yotún y Renato Solís (ambos lesionados).

Día y hora de las semifinales entre Melgar y Cristal

Melgar vs Sporting Cristal – Miercoles, 02/11 – 3:00 p.m.

Sporting Cristal vs Melgar – Domingo, 06/11 – 3:00 p.m.