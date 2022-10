¿Que fue de la vida de Mauricio Affonso? ex delantero de Alianza Lima

Mauricio Affonso llegó a Alianza Lima en 2018 procedente de Club Atlético Tucumán. El delanteor uruguayo permaneció en la institución ‘blanquiazul’ hasta mediados del 2019.

Si bien el jugador charrúa no llegó a ganar ningun trofeo con el cuadro ‘grone´. Es recordado por sus jugadas y goles que hicieron vibrar a más de un aficionado de Alianza. Mauricio con la institución victoriana llegó a la final del balompié nacional en 2018 donde se enfrentó a Sporting Cristal y la terminó perdiendo por el global de 7-1.

El delantero charrúa con la camiseta de la victoria registró 40 partidos jugados, 19 goles y 4 asistencias. Sus anotaciones mas recordadas por la hinchada aliancista son los dos tantos que le marcó a Universitario en el clásico peruano.

Affonso deja la institución victoriana en junio del 2019. Tres meses después se anuncia su fichaje por el Mamelodi Sundowns F. C. de Sudáfrica, donde permaneció por por 2 años y registró 22 partidos y goles. Además consiguió ganar 3 títulos (2 Liga Premier de Sudáfrica y 1 Copa de Sudáfrica). Sin embargo, en el equipo africano no tuvo un pas destacado, pues sufrió algunas lesiones, incluso fue operado y no pudo mostrar su mejor rendimiento.

El Mamelodi Sundowns F. C. pagó 825 mil euros por Mauricio Affonso. || Foto: Twitter de Mamelodi Sundowns F. C.

En octubre del 2021 River Plate de Montevideo paga 575 mil euros por el jugador uruguayo para integrarlo a su plantilla. La hinchada del ‘Darsenero’ tenía mucha perspectiva por el deportista uruguayo, sin embargo no cumplio con las expectativa esperada. Pues en 1 año solo ha jugado 12 encuentros y solo anotó 2 tantos.

Para su mala suerte Mauricio Affonso se lesionó en junio del presente año y hasta la fecha no ha podido disputar un partido. Dese Uruguay indicaron que su regresó a las canchas tendrá que esperar.

Mauricio Affonso solo ha jugado 12 partidos con River Plate de Montevideo. || Foto: River Plate de Montevideo

¿CÚANTO VALE MAURICIO AFFONSO?

Según indica el portal especializado transfermarkt, el delantero de 30 años tiene el valor de 300 mil euros.