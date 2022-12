MEMES Marruecos vs Portugal: imágenes graciosas y reacciones que dejó el partido

Otra sorpresa en Qatar 2022. Marruecos vence a Portugal por 1 a 0 y clasifica a las semifinales de la Copa del Mundo en un hito histórico. El gol lo anotó Youssef En-Nesyri a los 42 minutos con un gran gol de cabeza que dejó sin opciones a Diogo Costa.

El encuentro dejó muchos memes dignos de compartir. Aquí te dejamos algunos.

That jump from En Nesyri pic.twitter.com/54Jx0N3D5a

The whole of Africa is Morocco today pic.twitter.com/415PyhvBfC