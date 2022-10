¿Asensio al Barcelona? El atacante en el radar de los catalanes

Las vueltas que da la vida y el fútbol. Marco Asensio, actual atacante del Real Madrid, está en el radar del FC Barcelona. El delantero español acaba contrato con el combinado blanco en junio del 2023 y distintos clubes han tocado su puerta para sondear su actualidad. Entre ellos la escuadra blaugrana.

Como es de conocimiento público, Marco Asensio no atraviesa su mejor momento en el Real Madrid. El extremo no es indiscutible en el once titular de Carlo Ancelotti y cuenta con pocos minutos en el campo de juego, motivo por el cual estaría buscando su pronta desvinculación con el equipo de la capital española.

Según medio españoles, la intención del Barcelona es adquirir los servicios del atacante a costo cero. La adquisición del extremo generaría competitividad dentro del grupo y un malestar en el clásico rival.

Marco Asensio ha disputado 9 partidos esta temporada y ha marcado 1 tanto.

FOTO: Real Madrid

Los números de Marco Asensio

Desde su fichaje por el Real Madrid, el atacante ha disputado un total de 244 partidos oficiales, cuenta con 50 tantos y un promedio de 0.2 goles por encuentro. Cuenta con 23 asistencias y actualmente no goza de la planea confianza de Carlo Ancelotti.

“Veremos a ver qué pasa. Nunca se sabe, en el mundo del fútbol pueden cambiar las cosas muy rápido. No te puedo decir nada más porque no sé lo que va a pasar“, declaró Asensio.