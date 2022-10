¿Fue mano? Polémica jugada en el Inter vs Barcelona

Polémica de mano en la derrota del FC Barcelona en el Giuseppe Meazza. El cuadro culé cayó por la mínima ante el cuadro italiano y perdió, en la última jugada, la posibilidad del empate en una jugada que está dando que hablar.

La discusión arbitral se dio en los minutos finales del partido, luego de que Denzel Dumfries parece tocar con la mano el balón en un duelo de cabeza ante Ansu Fati. El VAR decidió no revisar la jugada y el partido continuó con normalidad en lo que hubiera sido un importante empate para el cuadro catalán.

Pese a que se dio 8 minutos de tiempo adicional, el equipo de Xavi no pudo empatar y hasta el momento sólo tiene 3 de 9 puntos posibles en la presente UEFA Champions League.

Cabe resaltar que Pedri anotó el empate al minuto 65, pero fue anulado por una mano previa de Ansu Fati. En este caso, el VAR consideró no llamar al juez central para que revise la jugada.

Es increíble que no se haya pitado la mano de Dumfries, y lo peor, que no se haya revisado en el VAR. pic.twitter.com/6ibAQLNlWZ

Tras el final del encuentro, el defensor blaugrana criticó la decisión del juez de no pitar la mano.

“No lo entiendo. No saben ni ellos las normas de las manos. Nos pitan una mano y luego la misma jugada no la señalan. Es una oportunidad que perdemos aquí pero tenemos en una semana otro partido en el Camp Nou. Sabíamos que ganando aquí y luego en casa teníamos la clasificación hecha. No ha sido así pero creo que en el Camp Nou lo vamos a sacar adelante”, afirmó el jugador español.