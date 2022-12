Manchester City derrotó 3-1 a Leicester y sigue en la pelea por la Premier League

Siguen la pelea por el título. Manchester City venció 3-1 a Leicester por la fecha 17 de la Premier League. Los tantos fueron obra de Rodri 45+1′ y doblete de Erling Haaland 51′ 64′. Descontó para el combinado local, Pascal Struijk a los 73′.

Con este triunfo, Manchester City escaló al casillero 2 con 35 puntos y se encuentran a 5 unidades del líder Arsenal. En tanto, Leicester descendió al puesto 15 con 15 dianas. La próxima temporada, los dirigidos por ‘Pep’ Guardiola recibirán a Everton en el Etihad Stadium, mientras que el cuadro de Jesse Marsch medirá fuerzas ante Newcastle United.

FULL-TIME | We return with a win on the road! 👊



⚪️ 1-3 ⚫️ #ManCity pic.twitter.com/XsrZMvv7qV