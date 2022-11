Ceden puntos: Manchester City cayó en casa 2-1 ante Brentford

No pudo sumar puntos en condición de local. Manchester City cayó 2-1 frente a Brentford en el Etihad Stadium por la fecha 16 de la Premier League. Ivan Toney adelantó a la visita al minuto 16′, dejando atónitos a todos los presentes. Sin embargo, a falta muy poco para que culmine la primera mitad, Phil Foden puso el empate en el marcador.

Cuando todo parecía que el encuentro entre Manchester City y Brentford acabaría en empate, Ivan Toney nuevamente apareció para anotar el 2-1 a favor de la visita y quedarse con los 3 puntos. Gracias a esta victoria, el cuadro de ‘Las Abejas’ escaló al puesto 10 con 19 puntos. En tanto, los ‘Cityzens’ se quedaron con 32 unidades en el segundo lugar.

