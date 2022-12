Luis Urruti: “Espero en un futuro poder representar a la selección peruana”

Luis Urruti renovó con Universitario de Deportes por toda la temporada 2023. El atacante ‘crema’ quien no tuvo un 2022 con mucha actividad debido a una rotura de ligamentos cruzados, se convirtió en peruano al recibir su nacionalidad en una ceremonia realizada en la oficina central de la Superintendencia Nacional de Migraciones, ubicada en Breña.

Luis Urruti renovó con la ‘U’. Foto: Twitter – Universitario de Deportes

Ante ello, Urruti indicó la siguiente: “Agradecido de ser un peruano más. Me acuerdo cuando llegué en el 2019 a Universitario de Deportes, todos me hicieron sentir como uno más. Estoy agradecido con toda la gente peruana y con el club que me abrió las puertas de este hermoso país. Espero en un futuro poder representar a la selección de Perú“.

Asímismo, Universitario señaló lo siguiente mediante sus redes sociales:

“Luis Urruti es sinónimo de empuje, garra y ganas de no claudicar. Por ello, el ahora futbolista peruano vestirá un año más la camiseta crema, con la gran consigna de cumplir los objetivos trazados a inicios de la pretemporada 2023. ¡Y Dale, ‘Tito’!”, indicó.