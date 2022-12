Lionel Messi y sus conmovedoras palabras tras proclamarse campeón en el Mundial Qatar 2022

Se sinceró. Lionel Messi utilizó su cuenta oficial en Instagram para emitir unas conmovedoras palabras luego de proclamarse campeón en el Mundial Qatar 2022 junto a la Selección de Argentina. El capitán de la albiceleste agradeció todo el apoyo recibido a lo largo del torneo y resaltó el trabajo de todo el equipo para alcanzar el objetivo.

“Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos, una vez más, que los argentinos somos capaces de conseguir todo lo que nos proponemos. El mérito es de este grupo que está por encima de las individualidades. Es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentino. ¡Lo logramos!“, escribió Lionel Messi en su cuenta de Instagram.

Messi en Qatar 2022 con Argentina

Anotó y asisitió en fase de grupos. (Arabia Saudita y México)

Anotó en octavos de final. (Australia)

Anotó y asistió en cuartos de final. (Países Bajos)

Anotó y asisitió en semifinales. (Croacia)

Anotó un doblete en la final. (Francia)

Recordemos que Lionel Messi con Argentina ha conseguido ganar 5 títulos, los Juegos Olímpicos Pekín 2008, el Mundial Sub-20 en 2005, la Copa América en 2021, la Finalissima y la Copa del Mundo en el 2022.

Es importante precisar que tras ganar la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, Lionel Messi sumó 45 trofeos ganados en sus 17 años de carrera.

¿Se retirará del fútbol?

Lionel Messi declaró que no tiene en mente retirarse de la Selección Argentina. la ‘Pulga’ anhela seguir cosechando trofeos junto al combinado albiceleste.

“Quería cerrar mi carrera con esto, ya no puedo pedir nada, gracias a Dios me dio todo, y cerrar casi mi carrera, porque son los últimos años, es algo impresionante. Me encanta el fútbol y disfruto de estar con la selección y quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo”, añadió en la televisión argentina.”, indicó el delantero.