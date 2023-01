Liga 1: ¿La selección puede llegar a ser desafiliada por la FIFA tras problemas del campeonato?

La Liga 1 se ha dividido en dos bandos luego de que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) realizará una medida cautelar sobre los derechos de TV.

Esta acción de la FPF ha generado que ocho equipos peruanos tomen la decisión de no formar parte del inicio del campeonato nacional.

Lo establecido por la Federación puede tener graves consecuencias de cara a la FIFA, ya que este podría tomar cartas en el asunto.

Esto podría dejar a los clubes de la Liga 1 sin participar en la Libertadores y la Sudamericana, pero también afectaría a nuestro país.

Perú podría ser desafiliado por la FIFA y no estaría en las Clasificatorias al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2023.

Representantes de la Liga 1

En la conferencia de prensa de los 8 equipos, sus representantes hablaron respecto a la decisión de no participar en el inicio de la Liga 1.

“No podemos prestarnos a que se nos obligue a tener que acatar una medida cautelar que nos vemos imposibilitados que la participación de nuestros equipos sea trasmitida”, dijo Fernando Salazar, gerente general de Alianza Lima.

“Una medida cautelar no lo decide la FPF, eso no hace distinción y quien la ordena es un juez, un comunicado no resuelve nada. Esperamos lo levanten”, mencionó Jean Ferrari, administrador de Universitario.