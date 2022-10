Lavandeira y Quintero a un paso de obtener la nacionalidad peruana

Buenas noticias para Universitario de Deportes y Alianza Lima. Pablo Lavandeira y Alberto ‘Chiquitín’ Quintero asistieron a Migraciones para continuar con el proceso de firma de sus respectivos títulos de nacionalidad. Ambos futbolistas atraviesan la fase final del procedimiento de naturalización y dentro de poco obtendrán la nacionalidad peruana.

“En los próximos días, Pablo Lavandeira y Alberto ‘Chiquitín’ Quintero formarán parte de la ceremonia de Juramentación de la Nacionalidad Peruana, donde recibirán el título que los reconoce como compatriotas“, resaltó la cuenta de Migraciones en su cuenta de Twitter.

Los ciudadanos Pablo Damián Lavandeira Hernández y Alberto Quintero Medina asistieron a la sede de #MigracionesPerú en Breña para continuar con el proceso de firma de sus respectivos títulos de nacionalidad, fase final del procedimiento de naturalización. pic.twitter.com/KCCynA5STj — Migraciones Perú (@MigracionesPe) October 12, 2022

¿Qué beneficios obtendrán Lavandeira y Quintero si se nacionalizan?

Si ambos futbolistas llegan a obtener la nacionalidad peruana y disputan la Liga 1 como peruanos el próximo año, estos no ocuparán plaza de extranjero en sus respectivos equipos. Esto le permitirá a sus respectivas escuadras sumar a un jugador del extranjero.

“Se me citará para la ceremonia, seguro antes de fin de mes. Siento mucho orgullo y alegría. Han sido meses angustiosos porque se ha demorado muchísimo. Di el examen el 27 de mayo y hasta ahora no salía, cuando, en principio, no demora más de un par de meses, pero la coyuntura generó esto. Estoy contento, feliz“, dijo Pablo Lavandeira.