¿Latina Televisión transmitirá hoy en vivo el partido Perú vs Australia?

A breves horas de jugar uno de los partidos más decisivos de la era Gareca, la ‘Blanquirroja’ va calentando motores para recibir a su par de Australia y obtener aquel tan ansiado boleto para Qatar 2022. La cita futbolística está pactada para la 1 de la tarde (hora peruana) y tendrá como escenario el Estadio Ahmad Bin Ali.

No obstante, recuerda que podrás disfrutar de este encuentro gracias a la exclusiva transmisión de Latina Televisión. Desde las 10:30 am vive la previa con Arriba Mi Gente y la programación especial que te brindaremos para que no te pierdas los pormenores.

Cómo ver el Perú vs. Australia en vivo y Online por Internet

Para ver el partido de la selección en vivo por Internet solo debes ingresar a la web de Latina desde tu computadora o celular y posteriormente ir a este link: https://www.latina.pe/tvenvivo

Cabe resaltar que el partido será transmitido de manera Online o streaming gratis. Es decir, podrás vivir el partido desde tu celular como si estuvieras viendo en tu televisor. Para que el partido lo puedas ver en HD dependerá de la calidad de tu conexión a Internet. Procura no descargar nada en el momento de la transmisión del partido.

Posible alineación de la selección de Perú

Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco; Renato Tapia, Sergio Peña, Yoshimar Yotún; André Carrillo, Christian Cueva, Gianluca Lapadula.