Mundial Qatar 2022: Conoce los partidos que Latina Televisión transmitirá por cuartos de final

El Mundial de Qatar 2022 entró a la recta final. Solamente quedan 8 selecciones en carrera y solo una podrá tocar la gloria. Conoce en este nota qué partidos transmitirá EN VIVO Latina Televisión del certamen más importante de naciones. ¿Te los vas a perder?

Por cuartos de final, Latina Televisión emitirá un solo cotejo el día viernes 09 de diciembre y será el Países Bajos vs Argentina a las 14:00 hrs (hora peruana). En tanto, un día después, se transmitirá 2 encuentros del Mundial Qatar 2022 y serán: Marruecos vs Portugal (10:00 hora peruana) y Francia vs Inglaterra (14:00 hora peruana). Cabe precisar que todos estos duelos serán EN VIVO y los podrás gozar a través de la primera pantalla (canal 2), web y aplicación.

Asimismo, el partido entre Brasil vs Croacia podrás verlo el día sábado 10 de diciembre por DIFERIDO y a través de la aplicación de Latina Televisión. ¿Te vas a perder algún encuentro?

Latina Televisión es el canal autorizado del Mundial Qatar 2022.

¿Qué otros partidos transmitirá Latina Televisión del Mundial Qatar 2022?

Es preciso informar que Latina Televisión, a partir de semifinales, emitirá todos los partidos EN VIVO y en DIRECTO a través de sus pantallas. Es decir, ambas semifinales, el duelo por el tercer y cuarto lugar y la gran final.

Ahora si, no tienes ni una excusa para no ver los encuentros del Mundial Qatar 2022. ¿Qué selección tocará la gloria en el certamen más importante del fútbol?