La impresionante arenga de Lionel Messi antes de la final de la Copa América 2021

De la mano de Lionel Messi, la selección argentina se consagró campeón de la Copa América 2021 y rompió su sequía de 28 años sin ganar ningún solo título.

El astro argentino fue uno de los futbolistas fundamentales para la obtención del trofeo. No solo fue influyente con sus jugadas, goles y asistencias dentro del campo, si no también fuera de ella.

En ese sentido, a tan solo días del incio de la Copa del Mundo, Qatar 2022. La plataforma Netflix presento un adelanto del documental sobre la ‘albiceleste’. Donde se pueden ver imagenes exclusivas, entrevistas con los protagonistas, el detrás de camará de la consagración de la Copa América de la selección argentina luego de vencer a Brasil en el Maracaná.

Asimismo, uno de los momentos más llamativos es la arenga del astro argentino, Messi, antes de disputar el partido decisivo frente a la ‘Canarinha’. Se puede apreciar como el futbolista del PSG saca su rol de líder total, algo que veces se le ha visto en público.

“Cuarenta y cinco días sin ver a nuestra familia. Dibu fue papá y no pudo ver a su hija, no pudo hacerle ‘upa’, el Chino igual. Estamos a un pasito nomás y depende de nosotros ganar esta Copa. Vamos a salir y vamos a ganar para llevarla con nuestras familias, amigos, la gente que siempre nos bancó”, se le escucha decir al ex jugador del FC Barcelona.

“¿Saben qué? Esta Copa se tenía que jugar en Argentina y dios la trajo acá. Dios la trajo acá para que la levantemos en el Maracaná muchachos, para que sea más lindo para todos. Así que salgamos confiados y tranquilos que esta la vamos a llevar para casa”, culminó Lionel Andrés Messi Cuccitini, seguido de la arenga de los que se consagraron campeones de América en 2021.

¿Cúando debuta Argentina en Qatar 2022?

Los dirigidos por Scaloni harán su debut en el Mundial de Qatar 2022, el próximo martes 22 de noviembre. Se medirán ante Arabia Saudita.