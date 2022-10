Jugador de la Premier League se retira del fútbol a los 24 años

Un sueño que marca su final dentro de los campos de fútbol. Enock Mwepu se retira del fútbol a los 24 años luego de que su club, el Brighton & Hove Albion, descubriera que padecía de una afección cardiaca hereditaria.

La situación se agravó luego de que se confirmara que la condición no le iba a permitir tener una capacidad de alta competencia, debido a que corría el riesgo de sufrir un “episodio cardíaco fatal”. Además, ‘The Seagulls’ han informado que el problema cardiaco se ha descubierto ahora y no en su llegada a la Premier League.

Cabe resaltar que Enock Mwepu llegó al cuadro inglés proveniente del RB Salzburg a cambio de 23 millones de euros. En aquel entonces, pasó las pruebas médicas con normalidad.

Nwepu desde sus redes sociales publicó una sentida carta sobre su retiro.

“Un chico de un pueblo pequeño de Zambia llamado Cambishi tiene algunas noticias que darles. Se ha mantenido constante persiguiendo su sueño de jugar al fútbol al máximo nivel, y por la gracia de Dios que ha vivido su sueño por jugar en la Premier League (…) Algunos sueños, sin embargo, llegan a un final, así que anuncio con tristeza que tengo que colgar mis botas por recomendación médica. Pero este no es el fin de mi vinculación con el fútbol porque espero estar relacionado en algún aspecto”, expresó el ahora exjugador.

Por su parte, el dueño del Brighton & Hove Albion, Tony Bloom, tuvo palabras de tristeza hacia el jugador de Zambia y su familia.

“Estamos todos absolutamente devastados por Enock. Él y su familia han tenido unas semanas traumáticas… tenía una carrera tan prometedora que se ha cortado a una edad tan temprana. Como club, le daremos todo nuestro amor, apoyo y ayuda posible para hacer más completa su recuperación y posteriormente, cuando decida qué pasos dar con su vida”, ha lamentado el mandatario de la Premier.

El Brighton no quiso perder la oportunidad de presentar las mejores jugadas del mediocampista en el cuadro de la Premier League en un emotivo video.

The Computer. 🖥️ An amazing person, an amazing player and some amazing memories. 🙏 pic.twitter.com/lAB1wwbFr8