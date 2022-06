Juan Carlos Oblitas: Claudio quería despedirse del grupo y Ricardo dijo que vaya

Tras la dolorosa derrota frente a Australia, donde la selección peruana perdió la oportunidad de obtener un boleto para el Mundial de Qatar 2022, Juan Carlos Oblitas brindó una conferencia de prensa para aclarar el panorama respecto a la posible continuidad de Ricardo Gareca y referirse a temas como la visita de Claudio Pizarro.

Respecto a esto último, el director deportivo de la FPF señaló que ‘El Bombadero’ llegó hasta el hotel de concentración en Barcelona, previo al partido de repechaje, para despedirse de los seleccionados. No obstante, aclaró que el ‘Tigre’ se encontraba al tanto del encuentro del excapitán de la ‘Bicolor’ con los jugadores.

“La relación entre Ricardo Gareca y Claudio Pizarro es de mucho respeto. Claudio quería despedirse del grupo. Ricardo sabía de esa reunión y dijo que vaya. No pasa absolutamente nada. Los tiempos no se dieron para que esté Ricardo en Barcelona. Claudio viajaba desde Múnich. Conversamos, de que no se iba a ver bien que no estuviera Ricardo. Pero fue por un tema de tiempos. Lo que quería Claudio era despedirse”, expresó Oblitas.

Por otro lado, en lo que se refiere a la permanencia del técnico argentino al mando del equipo mayor, indicó que Gareca le solicitó unos días para analizar la propuesta; pero que a fines de junio ya tendría una respuesta. “Yo he salido con mucho optimismo de esa reunión”, afirmó el ‘Ciego’.