José Carlos Miller, la nueva joya de la Selección Peruana

José Carlos Miller, delantero venezolano con raíces peruanas, fue convocado por primera vez a la ‘Bicolor’. El atacante del Caracas FC habló en exclusiva con Latina Deportes y nos platicó acerca de su alegría por su primer llamado a la Sub-17, cómo nació el contacto con la FPF y su admiración por Gianluca Lapadula.

“Esta es una nueva experiencia para mí. Me encuentro entusiasmado por mi convocatoria. Es una emoción gigante la que siendo. Jamás tuve la oportunidad de pisar la VIDENA, así que esta será mi primera vez. Quiero demostrar todo mi potencial y hacer sentir orgullosa a mi familia“, comentó José Carlos Miller.

José Carlos Miller en los entrenamientos de la Selección Peruana Sub 17

FOTO: FPF

Asimismo, el joven atacante del Caracas FC nos confesó cómo la Federación Peruana de Fútbol se contactó con su entorno y le propuso enfundarse la camiseta ‘Bicolor’. “Las conversaciones iniciaron a través de mi padre. Él fue quien me mantuvo al tanto de todo. Luego conversa conmigo, me preguntaron si estaba interesado en una posible convocatoria y les dije que sí. Siempre fue mi sueño“, aseguró.

Gianluca Lapadula, un referente para José Carlos Miller

Finalmente, el joven atacante de la Selección Peruana Sub-17 declaró que siente una profunda admiración por el ‘Bambino’. Si bien José Carlos desea construir su propio camino, el delantero anhela historia sea igual de exitosa como la del ‘Peruviano’.

“Me gustaría tener un protagonismo como Gianluca Lapadula. Eso sí, no estoy de acuerdo con que me digan el nuevo Lapadula. No me gusta la comparación entre jugadores. Quiero hacer mi propio camino y ser un ejemplo como él lo es para muchos“, sentenció.

¿Quién es José Carlos Miller?

Es un delantero venezolano con padres peruanos. Tiene 16 años y desde la temporada 2018 pertenece a las filas del Caracas FC. Arrancó su carrera como extremo. Sin embargo, poco a poco fue reubicado como centrodelantero.

En septiembre del 2022 recibió su primer llamado a la Selección Peruana Sub-17, combinado liderado por el DT Víctor Reyes.