EXCLUSIVA: John Fajardo, futbolista de Carlos Stein, se pronuncia tras supuesto amaño de partidos

La Liga 1 llegó a su fin y los 2 descendidos de la temporada fueron la San Martín y Carlos Stein. Ambos equipos fueron los peores conjuntos de la temporada. Sin embargo, el conjunto ‘carlista se habría ido a la baja de una forma escandalosa. Y es que, según el testimonio de Brandon Palacios, goleador de Stein en la temporada, el presidente del club (John Rodríguez Carlos) separó a algunos jugadores por un supuesto vínculo con apuestas.

El futbolista John Fajardo se defiende de acusasiones sobre arreglo de partidos. Foto: Full Deporte

“Este es un tema muy delicado, porque supuestamente están diciendo que hay gente metida en las apuestas. Son personas que conozco, estimo y tengo mucho cariño por ellos, así que no creo que estén en esas cosas, pero el presidente dice que tiene pruebas y que los separaron por algo”, señaló para los diferentes medios de comunicación

Asimismo, agregó: “Supuestamente por eso fue la separación de los futbolistas (ocho) y al final no terminó siendo nada bueno para el equipo. Fue decisión del presidente, no sé más sobre el tema, lo único que sé es lo que estoy contando. La verdad, como digo, no voy a creer nada hasta ver las pruebas”.

Ante ello, Latina Deportes se contactó con John Fajardo, zaguero central de Carlos Stein que estaría involucrado entre esos 8 futbolistas que habrían sido parte del arreglo de partidos.

“Si yo tengo pruebas contundentes, yo mismo llamo a la prensa y los denuncio ante la FPF. Estos jugadores fueron separados hace un mes y recién vienen a decir que tienen pruebas. ¿Dónde están?”, indicó en exclusiva para Latina Deportes.

Aún no les pagan a los jugadores de Carlos Stein

“Él (presidente de Carlos Stein) nunca quiso dar la cara a nosotros y a los que supuestamente habían separado al grupo. Nunca nos comunicaron nada. Por ahí dijeron que nos iban a pagar, pero a día de hoy aún no lo hacen”, agregó John Fajardo.

El defensor ‘carlista’ también indicó que le gustaría que den la cara ante las graves acusaciones que recibió un grupo de futbolistas del club. “Simplemente corríamos por fuera sin técnico y sin nada. Solamente quiero que limpien mi imagen, no quiero que el presidente de Stein me llame y me diga que se equivocó. Que muestre las pruebas y las saque a la luz”.

Finalmente. Fajardo indicó lo siguiente: “Tienen que decir que se equivocaron y que solo hubo suposiciones o que les pareció. No podemos estar así haciendo creer que uno es ladrón. No hay el ‘me pareció’, se determina que eres esto porque tengo las pruebas”.