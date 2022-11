Joao Grimaldo sufrió una distención de ligamentos y estaría de baja por algunos meses

Malas noticias para Joao Grimaldo y Sporting Cristal.

Tras los goles de Bernardo Cuesta (52′) y Luis Iberico (84′), Sporting Cristal perdió 2-0 de local ante FBC Melgar (4-0 global) y no pudo acceder a las finales de la Liga 1 2022 ante Alianza Lima. En el trámite del partido, los dirigidos por Roberto Mosquera fueron superiores, pero solo hasta el momento del primer gol arequipeño, porque después entraron en un momento de desesperación total. No obstante, la única mala noticia para los ‘rimenses’ no solo fue la estrepitosa derrota en la llave semifinales.

Y es que Yoshimar Yotún y Joao Grimaldo salieron lesionados. En el caso del joven atacante de Sporting Cristal, Roberto Mosquera indicó que sufrió una distención de ligamentes muy grave, dejando a entender que el tiempo de recuperación sería muy largo.

Cabe recalcar que el extremo de Sporting Cristal, Joao Grimaldo, salió a los 32′ minutos del primer tiempo tras ir a una dividida con Alec Deneumostier en la que se llevó la peor parte el jugador ‘rimense’. Además, tal y como vemos en la siguiente imagen, el seleccionado Sub-20 estuvo llorando tras su salida.

Joao Grimaldo terminó llorando tras salir en el primer tiempo ante Melgar. Captura: Gol Perú

“Tiene una lesión seria (Joao Grimaldo). Es una distención de ligamente realmente seria y me da pena porque tiene poca edad. Es Sub-20. Estamos realmente preocupados”, señaló el estratega de Sporting Cristal en conferencia de prensa.

¿Se queda Roberto Mosquera en Sporting Cristal?

“No tengo nada definido sobre mi futuro, no he hablado con nadie. Mi contrato está por acabar. Ahora lo único que quiero es descansar”, indicó Roberto Mosquera a los diferentes medios de comunicación presentes en la conferencia de prensa.