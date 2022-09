Jean Paul De Trazegnies se proclamó campeón en el Mundial de Sunfish 2022

Lo celebra por todo lo alto. Jean Paul De Trazegnies se adjudicó el primer lugar en el Mundial de Sunfish 2022, certamen que se llevó a cabo en el Lago Di Garda en Italia. El velerista peruano tuvo una destacada performance de principio a fin, lo que generó que se impone en la general sobre sus rivales.

“Me encuentro aquí, en Garda, feliz con lo obtenido. Somos campeones mundiales. Prometo seguir entrenando arduo, duro y parejo para las siguiente competencias”, declaró Jean Paul De Trazegnies a la cuenta oficial del Instituto Peruano del Deporte.

Asimismo, Jean Paul agregó: “A los 8 años de edad, me inicié en el Optimist, que es la cuna de la Vela. Luego, a los 15 años, empecé en Clase 420 que es un bote para dos personas y después Laser. Pero me especialicé en vela clase Sunfish porque me gusta estar al mando, tomar el timón y estar feliz porque así, cuando navego, me siento confiado”, sentenció emocionado el deportista peruano.

Recordemos que Jean Paul De Trazegnies no es la primera vez que se proclama campeón mundial. En el 2018, nuestro compatriota se adjudicó la medalla de oro en Carolina del Norte, Estados Unidos.