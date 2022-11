Jean Ferrari: “Nosotros no tenemos la billetera de Alianza”

El administrador temporal de Universitario, Jean Ferrari, respondió de manera contundente ante el cuestionamiento por no tener al cuadro merengue en los play-offs de la Liga 1.

“Nosotros no tenemos la billetera de Alianza. Así de simple. Nosotros trabajamos, hacemos mucha gestión y en base a gestión vamos avanzando”, declaró Jean Ferrari al periodista de Willax Deportes.

“Han pasado muchas cosas en el año. Creo que ya es repetitivo la cantidad de cosas que nos han pasado. Lo cierto es que han habido partidos en los que tuvimos que sacar resultados y no se dio. Siempre es bueno que la ‘U’ esté presente en torneos internacionales pero eso no se va maquillar que no se logró el objetivo. El objetivo es salir campeón”. sentenció Ferrari.

El cierre de temporada de Universitario

En su visita a Cajamarca, Universitario empató 1-1 ante UTC y termina su participación en la Liga 1 2022. En dicho encuentro válido por la jornada 19 del Torneo Clausura, Universitario se adelantó en el marcador gracias al gol de Guillermo Larios (32′). No obstante, no pudieron retener el resultado y los cajamarquinos lo empataron gracias a un gol de Hideroshi Arakaki (58′) que contó con una gran acción colectiva previa.

En el trámite del partido, no hubo un equipo altamente superior al otro. Sin embargo, UTC contó con las chances más importantes que finalmente no pudieron concretarlas a gol por la buena actuación de Diego Romero que le realizó una increible atajada a Luis Trujillo de tiro libre y un buen manotazo al casi autogol de ‘Fonchi’ Barco.

Cabe recalcar que Universitario no consiguió el gran objetivo de la temporada que era conseguir el título 27. No obstante, los dirigidos por Carlos Compagnucci se contentan con poder clasificar a la Copa Sudamericana 2023, mientras que lo cajamarquinos terminan la temporada sin pena ni gloria tras quedar fuera de la pelea por la Liga 1 y de participación en torneo continental.