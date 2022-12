¡INSÓLITO! Alexi Gómez fichó por Deportivo Garcilaso tras ser presentado por Sport Boys

Increíble pero cierto. Hace unas semanas Sport Boys anunciaba la llegada de Alexi Gómez para afrontar la Liga 1 2023.

Sin embargo, soprendentemente hoy lunes 26 de diciembre, el equipo recién ascendido a la Liga 1, Deportivo Garcilaso informó en sus redes sociales que Alexi Gómez formará parte de su plantel para la temporada del siguiente año.

“BIENVENIDO ALEXI “HIENA” GOMEZ”, agregó el cuadro cusqueño en su cuenta oficial de Twitter.

El motivo por el que Alexi Gómez no llegó a concretar su llegada al cuadro rosado es por la incertidumbre que viven en el Callao. Recordemos que Sport Boys aún no sabe si disputará la Liga 1 2023 por no cumplir con los requisitos de Licencia A que exige la FPF.

La ‘hiena’ Gómez no es el único futbolista que dejó Sport Boys por la inestabilidad que atraviesa. Otros jugadores que dejaron a la ‘Misilera’ son Juan Diego Lojas, Diego Penny, Piero Moreno y Jorge Bazán.

Estos cinco futbolistas llegon a un acuerdo con Sport Boys, pero los incumplientos económicos que se establecieron en los contratos finalmente influyeron para que se marchen a otros equipos.

Por otro lado, cabe precisar que Deportivo Garcilaso es el décimo tercer (13) equipo de Alexi Gómez en su carrera como futbolista profesional. Anteriormente jugó en Hijos de Ascovinchos, León de Huánuco, Universitario de Deportes, I.F. Brommapojkarna (Suecia), San Luis de Quillota (Chile), Atlas F.C. (México), Minnesota United (Estados Unidos), Gimnasio y Esgrima (Argentina), Melgar, Alianza Lima, UTC y Deportivo Llacuabamba.

¿Cuánto vale Alexi Gómez?

Según indica el portal especializado, Transfermarkt, el futbolista de 29 años actualmente presenta una valorización en el mercado de 250 mil euros.