Hernán Barcos: “Nosotros tenemos que devolverles un poquito de todo ese sacrificio a nuestra gente.

Alianza Lima venció 1-0 a Ayacucho FC de visitante gracias a un gol de cabeza de su goleador Hernán Barcos (15′). En dicho encuentro válido por la jornada 18 del Torneo Clausura, los ‘grones’ llegaban con la obligación de ganar, ya que Sporting Cristal había vencido a Alianza Atlético de Sullana y los había superado en la tabla por 2 puntos, pero con un partido más hasta antes de que enfrenten a los ayacuchanos. No obstante, con este triunfo con gol incluido del ‘Pirata’, Alianza Lima vuelve a depender de si mismo y con un triunfo ante ADT, son campeones del Torneo Clausura.

Ante ello, Hernán Barcos se expresó y valoró el triunfo de Alianza Lima frente Ayacucho FC para las pantallas de Gol Perú: “Es hermoso, muy emocionante porque se trabaja mucho. Un sacrificio bárbaro en una cancha difícil. La gente también hizo un sacrificio bárbaro que nos acompaña a todos lados”.

Asímismo, Barcos habló sobre la gratitud que siente por el apoyo de la hinchada y lo importante que es para el conjunto ‘grone’ sacar triunfos como respuesta a ello: “Nosotros tenemos que devolverles un poquito de todo ese sacrificio a nuestra gente. Hoy se van a casa contentos. El domingo tenemos otra final que nos puede dar el Torneo Clausura”.

Por otro lado, Hernán Barcos habló sobre el cariño que le tiene el arco y la confianza que sintió en esos minutos como arquero de Alianza Lima tras la expulsión de Angelo Campos: “Siempre me gustó atajar pero no con tanta presión. Hay que ayudar en lo que uno pueda. Siempre que hay un ‘picado’, voy al arco. Y me gusta salir, por eso, me tuve confianza”.

Finalmente, el atacante argentino agregó: “Esperemos darle la alegría a nuestra gente. Es difícil ante ADT, pero debemos hacer respetar la casa”.

-La foto de portada es propiedad de Edson Ochoa-