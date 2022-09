¡GOL PERUANO! Alexander Callens anotó el 1-0 del New York City ante New York Red Bulls

Alexander Callens anotó el 1-0 del New York City sobre el New York Red Bulls por la Major League Soccer. Al minuto 1′ del partido el defensor peruano abrió el marcador anotando de cabeza tras un córner lanzado por Maximiliano Moralez.



Callens acaba de anotar por segundo partido consecutivo, el pasado 14 de septiembre marcó en la final de la Campeones Cup ante el Atlas. Por otro lado con este tanto el jugador de la selección peruana suma 5 goles en la temporada con su equipo.





Callens powers one home to give us the lead inside a minute 🇵🇪 pic.twitter.com/CnypMYOQvQ