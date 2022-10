¿Se quedará? Gabriel Costa y su futuro incierto en Colo Colo

Pese a que es uno de los máximos artilleros de Colo Colo en la presente temporada, aún su futuro es una incógnita. Gabriel Costa atraviesa un sublime momento este 2022. Sus 9 goles y 4 asistencias en el torneo local, hablan de su performance sobresaliente a lo largo del año. Sin embargo, pese a las buenas estadísticas con el cuadro chileno, aún el atacante no ha renovado su vínculo con el ‘Cacique’, motivo por el cual se habla de una posible partida el próximo año.

Colo Colo, hasta el momento, no ha oficializado la renovación de Gabriel Costa y todo hace precisar que si ambas partes no llegan pronto a un acuerdo, el atacante se marcharía libre del combinado chileno. Algo que podría beneficiar a los equipos que deseen adquirir los servicios del delantero nacionalizado peruano.

Gabriel Costa llegó a inicios del 2019 a Colo Colo.

FOTO: Colo Colo

¿En cuánto está tazado Gabriel Costa?

El exatacante de Alianza Lima y Sporting Cristal está cotizado en 700 mil dólares, según el portal especializado Transfermarkt. Actualmente es la mayor cotización que el futbolistas ha alcanzado en su carrera en el circuito profesional.

“Yo me dedico a jugar al fútbol, obviamente me puedo equivocar. Siempre trataré de insistir e ir para adelante. Yo estoy muy feliz acá, me siento respaldado y querido“, declaró Gabriel Costa para los medios de comunicación.