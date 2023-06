¡Sporting Cristal, el equipo peruano más ganador!: El triunfo ante The Strongest le dio récord al equipo rimense. 

Foto: Sporting Cristal

Épico, es cómo muchos han catalogado el triunfo de Sporting Cristal ante The Strongest de este último miércoles por la Copa Libertadores; y es que los factores en el encuentro eran favorables para el equipo del antiplano incluso antes del compromiso, pues The Strongest venció de local a River Plate y Fluminense en las fechas previas del Grupo D en la Copa Libertadores; y esto no quedaba allí, pues el partido iniciaba con gol de los tigres y expulsión de Gianfranco Chávez.

Pese a esto, Cristal supo darle vuelta al encuentro con goles de Brenner Marlos y Washington Corozo y establecer un nuevo récord en cuanto a visitas de equipos peruanos en Bolivia con 4 triunfos de 9 partidos disputados. Además, el cuadro celeste se proclamó como el equipo nacional con más partidos ganados de visita ante equipos extranjeros en la Copa Libertadores.