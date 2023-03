Estos serían los rivales más fuertes de Universitario en la Copa Sudamericana 2023

Universitario de Deportes participará de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2023 con una gran ventaja que pocas veces sucede en los equipos peruanos. El conjunto merengue fue ubicado en el bombo 2 del torneo continental, por lo cual salvo los equipos del bombo 1, la U contará con la ventaja de enfrentarse a equipos más accesibles en el papel.

Del bombo 1 estarán equipos como Sao Paulo, Independiente Santa fe, Santos, entre otros más. Por ello, aquí te contamos cuáles serían los rivales más complicados con los que los cremas se podrían topar.

Del bombo 1 el rival más complicado sin ninguna duda sería San Lorenzo, el actual puntero de la liga argentina; mientras que Sao Paulo y Santos pese a no vivir sus mejores épocas, no dejan de ser gigantes continentales. Del bombo 2 no puede enfrentar; y del bombo 3, se salvaría de enfrentar a la UCV por ser del mismo país. El rival más complicado sería el América Mineiro, equipo que ya tuvo experiencia en la Copa Libertadores y que se quedó a muy poco de volver a clasificar a la misma.

Del último bombo los equipos suelen ser los más accesibles, pero los eliminados de la Copa Libertadores podrían ser lo más complicados. Apuntando a Millonarios y Fortaleza como los rivales más complicados para el conjunto merengue.